О болезненной утрате она сообщила в социальной сети Facebook.
"С нечеловечески разбитым сердцем, когда трудно дышать воздухом, хочу сообщить, что мы потеряли нашу дорогую Гражину. Сестра, мать, дочь, подруга. Словами не описать. Я никогда не приду в себя".
Delfi напоминает, что женщина прославилась после посещения телешоу "Как есть, так есть", где яростно защищала собеседницу Эмму Халсе, сидевшую рядом с ней.
После шоу Гражина решила дистанцироваться от внимания, и всего пять лет назад согласилась открыть свое сердце Delfi и рассказать о своей необычной жизни.
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