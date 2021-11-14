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В воскресенье скончалась известная литовская скрипачка Корнелия Калинаускайте. Ей было 95 лет.
Это сообщение порталу LRT.lt подтвердил музыковед, дирижер, альтист Донатас Каткус.
По его словам, жизнь скрипачки оборвалась рано утром в воскресенье.
Более подробная информация о похоронах появится в понедельник.
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