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В воскресенье скончалась известная литовская скрипачка Корнелия Калинаускайте. Ей было 95 лет.
Скончалась известная литовская скрипачка Корнелия Калинаускайте
© DELFI / Andrius Ufartas

Это сообщение порталу LRT.lt подтвердил музыковед, дирижер, альтист Донатас Каткус.

По его словам, жизнь скрипачки оборвалась рано утром в воскресенье.

Более подробная информация о похоронах появится в понедельник.

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