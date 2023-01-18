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На 68-м году жизни скончалась исполнительница Виталия Катунските.
Vitalija Katunskytė
Vitalija Katunskytė
© DELFI

Об этом портал Delfi узнал в среду вечером.

Информацию подтвердил бывший зять исполнительницы Кястутис Блажис.

"Да, причина смерти пока не известна, врачи говорят, скорее всего, сердце. Она была дома", – сказал Delfi Блажис.

Виталия Катунските была литовской эстрадной певицей.

Она родилась в 1955 г. в Шяуляе.

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