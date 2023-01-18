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На 68-м году жизни скончалась исполнительница Виталия Катунските.
Об этом портал Delfi узнал в среду вечером.
Информацию подтвердил бывший зять исполнительницы Кястутис Блажис.
"Да, причина смерти пока не известна, врачи говорят, скорее всего, сердце. Она была дома", – сказал Delfi Блажис.
Виталия Катунските была литовской эстрадной певицей.
Она родилась в 1955 г. в Шяуляе.
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