Об этом портал Delfi узнал в среду вечером.

Информацию подтвердил бывший зять исполнительницы Кястутис Блажис.

"Да, причина смерти пока не известна, врачи говорят, скорее всего, сердце. Она была дома", – сказал Delfi Блажис.

Виталия Катунските была литовской эстрадной певицей.

Она родилась в 1955 г. в Шяуляе.