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На 85-м году жизни скончалась глава Ассоциации пожилых людей Литвы Грасильда Макарявичене.
Grasilda Makarevičienė
Grasilda Makarevičienė
© DELFI / Karolina Pansevič

Об этом BNS в воскресенье сообщил ее сын Кястутис.

По его словам, Макарявичене болела COVID-19 и лежала в больнице.

Макарявичене возглавляла ассоциацию почти 20 лет и постоянно представляла интересы пожилых людей на встречах с представителями власти.

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