Об этом BNS в воскресенье сообщил ее сын Кястутис.

По его словам, Макарявичене болела COVID-19 и лежала в больнице.

Макарявичене возглавляла ассоциацию почти 20 лет и постоянно представляла интересы пожилых людей на встречах с представителями власти.