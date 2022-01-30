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На 85-м году жизни скончалась глава Ассоциации пожилых людей Литвы Грасильда Макарявичене.
Об этом BNS в воскресенье сообщил ее сын Кястутис.
По его словам, Макарявичене болела COVID-19 и лежала в больнице.
Макарявичене возглавляла ассоциацию почти 20 лет и постоянно представляла интересы пожилых людей на встречах с представителями власти.
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