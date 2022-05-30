Об этом в социальной сети "Фейсбук" сообщил ее сын Людас Закарявичюс.
Выпускница Вильнюсского университета была помощником по вопросам внутренней политики первого руководителя восстановившей независимость Литвы Витаутауса Ландсбергиса, также была представителем спикера Cейма по связям с общественностью.
Она также была советником и бывшего премьер-министра Андрюса Кубилюса по вопросам внешней политики, послом в Польше и Австрии.
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