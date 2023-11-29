Сколько в этом году будут стоить елки?

Одни жители сами ездят и выбирают елки, а другие предпочитают делать заказ по интернету. Первым еще придется подождать, пока елки у торговых центров не продают. В интернете елки уже можно заказывать, их цена от 25 до 80 евро.

Самые популярные пихты стоят от 28 до 80 евро. Пихта высотой 110-130 см стоит 28 евро. Пихта повыше(125-150 см) стоит 40 евро, но есть и по 55 евро. Небольшие пихты в горшках стоят 80 евро.

Пихта 160-200 см стоит от 45 до 60 евро в зависимости от сайта. Можно найти пихту и выше 2 м. Такие деревья стоят от 75 до 490 евро.

Литовские елки дешевле привозных пихт. Цена на них в интернете начинается с 25 евро. Средняя литовская елка (170 см) стоит 40-50 евро. Елка выше 2 м обойдется в 65 евро.