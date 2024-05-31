2024.05.31 07:05

Сколько стоит обед дня в Литве: самые высокие цены не в Вильнюсе

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
Greitų dienos pietų restoranas iLunch
Greitų dienos pietų restoranas iLunch
ФОТО: Bendrovės archyvas

Цены на обед дня в разных городах Литвы очень разные. Например, если в Вильнюсе в среднем цена в апреле была 7,5 евро, то в Утене, как сообщает Государственное агентство данных, – 8,34 евро. Самый дешевый обед дня был в Мажейкяй – 5,45 евро.

Госагентство данных, информирует, сколько в разных городах стоил обед дня - суп и второе с мясным блюдом или рыбой.

В среднем пообедать в Литве в апреле можно было за 7,3 евро.

Самый дорогой обед был в Утене – 8,34 евро, на втором месте по дороговизне – Шяуляй (8,16 евро). Третье место заняла Клайпеда - 7,96 евро.

Далее шли Варена и Таураге – соответственно 7,73 и 7,88 евро.

В Вильнюсе обед дня в апреле стоил 7,5 евро, в Каунасе – 6,76 евро.

В статистику не вошли такие города, как Алитус, Мариямполе, Тельшяй, Келме и Игналина.

Госагентство данных уточнило, что информация не дается, если в городе обеды дня предлагает меньше трех заведений.

Самый дешевый обед дня в Мажейкяй – суп и второе в апреле стоили 5,45 евро, в Укмерге - 6,23 евро, в Кедайняй – 6,24 евро.

Владелец группы Amber Food Гедиминас Балнис сказал, что такая разница, скорее всего, обусловлена небольшой конкуренцией.

"В больших городах конкуренция больше, цены разные", – сказал Delfi Балнис.

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