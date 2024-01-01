Сколько стоит идентификационная карта: в 2023 году выдано рекордное количество

Стоимость документа зависит от возраста человека, социальной группы и срока выдачи документа:



Детям до 18 лет за выдачу документа в течение месяца плата снижается в два раза (за идентификационную карту – 5 евро, за паспорт – 25 евро), сообщается на сайте Департамента таможни.

Пенсионеры за один документ (по выбору), выданный в течение месяца, платят 20% (за идентификационную карту – 2, за евро – 10 евро).

Есть случаи, когда документы выдают бесплатно. Например, детям, находящимся под опекой, людям, проживающим в государственных стационарах и т.д.

Правительство Литвы в июле 2023 года утвердило новые размеры сборов на услуги выдачи документов. Идентификационная карта подорожала с 8,6 до 10 евро, а паспорт на 7 евро (с 43 до 50 евро).

В феврале 2023 года Департамент миграции сообщал, что в 2022 году было выдано рекордное количество паспортов: около 435 000. Это самое большое количество со дня восстановления независимости Литвы.