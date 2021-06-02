Сколько надо зарабатывать, чтобы достойно жить в Вильнюсе и других городах Литвы

Эту тему обсуждали в передаче на Žinių radijаs консультант Baltis salary survey Ева Пацукявичюте, профессор Вильнюсского университета, экономист Линас Чеканавичюс и президент Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас.

В прошлом году Baltis salary survey подсчитала, что с учетом уровня жизни в Литве для нормальной жизни достаточно получать 1177 евро "на руки", а в столице - 1344 евро.

На вопрос, так ли это и как считать - на человека или на семью, Пацукявичюте сказала, что данные верны и эта сумма - на человека, а не на семью.

"Если говорить о столице Литвы, то это сумма для человека, который не живет в центре города. За такие деньги он удовлетворяет свои базовые потребности: здравоохранение, может купить одежду, живет в адекватной однокомнатной квартире, сам себя содержит. Это не студент. Пользуется общественным транспортом, машины у него нет. Только базовые потребности. А если говорить о семье, доходы должны быть выше. Если с одним ребенком, то в столице это 1908 евро, в других городах - 1758 евро", – сказала Пацукявичюте.

По словам собеседницы, сюда входит оплата таких базовых расходов, как аренда жилья, коммунальные расходы, еда, одежда, обувь, сбережения 5%, другие расходы, страховка, рестораны, кафе, развлечения, личные нужды, здравоохранение, спортклуб, общественный транспорт.

"Это не означает, что зарплата дает много комфорта, только базовые потребности. Я бы назвала это новой минимальной зарплатой. Как мы знаем, минимум был введен, чтобы человек мог удовлетворить базовые потребности, но только для выживания. Сейчас, как вы знаете, этот минимум не совсем соответствует реальности, цены совсем другие, поэтому мы и называем эту зарплату "новым минимумом". Это не деньги для комфорта, только для удовлетворения базовых потребностей", – заметила Пацукявичюте.

Чеканавичюс сказал, что ему сложно оценивать такие цифры, поскольку он не видел методологии. Но профессор заметил, что если опираться на такие данные, то доценты ВУ живут за этой чертой. Профессор сказал, что перед передачей он интересовался, как в зарубежной литературе описывают "достойную" жизнь.

По словам Чеканавичюса, это такая жизнь, при которой человек чувствует, что к нему с уважением относятся другие, его признают.,

"Там подчеркивается, что это с доходами не связано. Это рождение детей, радость, семья, окружение, уважение, жизнь с любимым человеком. А мы все как-то сводим к деньгам", – заметил профессор.

Арлаускас сказал, что согласен с Чеканавичюсом - не деньги определяют достойно живет человек или нет.

"Три года назад проводили исследование об индексе счастья в Литве. Результат парадоксальный – мы самые счастливые из всех жителей Балтии. Мы опережаем и латышей и эстонцев. Возникает вопрос, как же так, если в среднем зарплаты в Эстонии на 30% выше? Это первый важный момент. Если зарплата не ниже определенного уровня, то ученые давно доказали, что ее повышение не имеет серьезного влияния, как некоторые социальные моменты. Это жизнь в семье, это когда тебя ценят", – заметил Арлаускас.