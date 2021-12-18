Немногие верят в эти гадания, но во многих семьях эта традиция сохранилась. Проблема в том, что не у всех живущих в городах литовцев есть родственники в деревне, где можно взять сено и стакан пшеницы.

Однако рынок быстро отозвался на эту реальность. На Калварийском рынке в Вильнюсе сено продают несколько человек. Цена – 50 центов за пакетик, но размеры пакетов разные. Продают сушеную траву. Солома для гаданий не подходит.

То же самое и с зернами пшеницы. По словам торговца, не пожелавшего назвать свое имя, на праздник используют только пшеницу спельту. Другие виды почему-то считаются не подходящими. Стакан такой пшеницы стоит 50 центов, килограмм - 1,5 евро.

"Сено и пшеницу на праздники покупают только люди старшего возраста. Самая молодая покупательница была лет 35. Молодежь покупает другое, если люди старшего возраста картошку, к примеру берут по ведру, чтобы хватило надолго, то молодежь покупает 2-3 картошки и морковки. На один ужин", – сказал торговец.