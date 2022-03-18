Первым об этом сообщил портал lrytas.lt.

Свои квартиры беженцам уступили Пятрас Гражулис, Миндаугас Пуйдокас, Юргита Шюгждинене, Юстинас Урбанавичюс, Викторас Пранцкетис, Юргис Разма, Андрюс Мазуронис и Томас-Витаутас Раскявичюс.

Этот список еще может пополнится, поскольку 18 марта - последний день, когда депутаты могут обратиться в секретариат и сообщить о своем намерении временно передать квартиру беженца.

Кроме того, в гостинице есть 9 пустых квартир, которые будут переданы беженцам.

Всего в гостинице проживают 62 депутата.

В среду сообщалось, что правление парламента разрешило поселить в парламентской гостинице беженцев из Украины.