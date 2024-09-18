2024.09.18 16:40

Сколько еще продлится лето? Синоптики представили обновленный прогноз

 
ru.DELFI.lt
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Синоптик Эльвира Латвенайте пишет, что Литве повезло - наводнения и бури обошли ее стороной.

„Литва останется в спокойной зоне антициклонов. Осадков не ожидается, будет тепло. Только ночи станут прохладнее, по ночам и утрам ожидается туман. С воскресенья на несколько дней похолодает, особенно по ночам. Будут ли по ночам заморозки на следующей неделе, пока неизвестно. А дожди и тепло будут держаться и на следующей неделе’’, - сказала синоптик.

В среду без дождя, будет 23-27°C, на Куршской косе 20-22°C.

В четверг без дождя, ночью будет 8-13°C, на Куршской косе 14-16°C, днем 21-26°C, прохладнее будет на севере страны и на Куршской косе.

В пятницу без дождя, ночью 7-12°C, на косе 13-15°C, днем 20-25°C, прохладнее будет на косе.

В субботу без дождя, ночью 7-11°C, на косе 12-15°C, днем 19-23°C, прохладнее будет у моря.

В воскресенье без дождя. Ночью будет 6-10°C, теплее на косе 12-15°C, днем 16-20°C, прохладнее будет на севере и у моря.

В понедельник без дождя. Ночью будет 4-9°C, у моря 10-12°C, днем 16-20°C, прохладнее будет на северо-востоке.

Во вторник без дождя. Ночью 3-8°C, у моря 9-11°C, днем 15-20°C, прохладнее будет на севере и северо-востоке страны.

В среду без дождя. Ночью будет 5-10°C, днем 19-23°C.

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