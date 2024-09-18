Сколько еще продлится лето? Синоптики представили обновленный прогноз

„Литва останется в спокойной зоне антициклонов. Осадков не ожидается, будет тепло. Только ночи станут прохладнее, по ночам и утрам ожидается туман. С воскресенья на несколько дней похолодает, особенно по ночам. Будут ли по ночам заморозки на следующей неделе, пока неизвестно. А дожди и тепло будут держаться и на следующей неделе’’, - сказала синоптик.