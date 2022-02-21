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"У нас - банановая республика, как я говорю, пусть все и дальше едут сюда, продолжаем поддерживать поляков", – сказал блогеру Скирмантасу Малинаускасу встреченный в Польше у одного из магазинов соотечественник, с полной корзиной покупок.
Skirmantas Malinauskas
Skirmantas Malinauskas
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Чтобы своими глазами посмотреть, сколько литовцев едет за покупками в Польшу, и убедиться в том, что там можно сэкономить в Сувалках с передачей "От и... до" (ЛНК) побывал бывший советник экс-премьера Саулюса Сквернялиса, журналист и блогер Скирмантас Малинаускас.

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"Когда я работал в правительстве слышал сравнения Литвы и Польши – мы всегда проигрываем, и сейчас проигрываем еще и из-за курса злотого и льготного НДС, введенного в Польше. Но у меня возникает вопрос, считают ли люди, которые едут сюда за покупками, и все ли критически оценивают..." – сказал Малинаускас.

В пресс-релизе LNK сказано, что перед тем, как пойти в один из магазинов Малинаускас признал, что скептически и с осторожностью относится заявлениям, будто в Польше можно сэкономить... По его словам, если бы люди, которые туда едут, считали не только, сколько они заплатили за те же продукты, но и оценили потраченное на поездку время, расходы на топливо, амортизацию автомобиля, то, наверное, выяснилось бы, что люди ничего не сэкономили. Малинаускас истратил почти 45 евро, вышел из магазина с одни пакетом и не скрывал своего разочарования - в магазине прилавки были пустыми, а у мясного отдела толпились люди.

Эксперт по финансам Одета Бложене поделилась простыми советами, которые помогают экономить. 5 лет назад она ушла с должности эксперта по финансам в одном из коммерческих банков и возглавила ресторан своей сестры Беаты Никольсон Jurgis ir Drakonas. Сейчас у сети 8 ресторанов. Поэтому стоит прислушаться к советам Одеты.

Она рекомендует хотя бы месяц следить за своими расходами.

"Каждый кто провел детальный анализ, бывает удивлен, сколько денег ушло на ненужные вещи. Правда, большинство такую оценку не проводит..." – сказала Одета.

По ее словам - не менее важно расставить приоритеты.

"Я не покупаю новую брендовую одежду, не уделяю внимания моде, даже спортивная одежда у меня приобретена 5-10 лет назад. Я не покупаю ничего нового в дом, стараюсь покупать как можно меньше вещей, мои дети носят одежду, из которой выросли дети моей сестры", – рассказала Одета.

В Литве было проведено исследование, которое показало, что местные жители обычно не умеют обращаться с деньгами. Это, по словам Одеты, показывает не только растущая задолженность банкам, но и то, как легко литовцы расстаются с деньгами.

"Этому не учат в школе, не учат в большинстве семей, ведь деньги, особенно, когда их не хватает - неприятная и тяжелая тема", - заметила аналитик.

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