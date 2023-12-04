Сказочная рождественская елка в Шяуляй: 13-метровая зеленая красавица подарена жителями города

Тринадцатиметровое зеленая красавица украшена 400 золотыми, серебряными и белыми шарами разных размеров и сверкающей гирляндой длиной более 2 километров. Рядом с елкой уютно расположились 26 рождественских подарков разного размера, завернутых в специально разработанную для этой композиции бумагу, украшенную зимними мотивами и символами Шяуляй: железной лисой, золотым мальчиком и медведем.

Тринадцатиметровое зеленая красавица украшена 400 золотыми, серебряными и белыми шарами разных размеров и сверкающей гирляндой длиной более 2 километров. Рядом с елкой уютно расположились 26 рождественских подарков разного размера, завернутых в специально разработанную для этой композиции бумагу, украшенную зимними мотивами и символами Шяуляй: железной лисой, золотым мальчиком и медведем.

"Очень важно, чтобы все дети ждали Деда Мороза . Пишите ему письма вместе с мамой, папой, бабушкой или дедушкой, ведь на этой площади находится почтовое отделение. Ваши письма дойдут до Деда Мороза", — сказал А. Висоцкас.

Мэр Шяуляй Артурас Висоцкас приветствовал собравшихся на площади горожан, пожелал им много солнечных дней, хорошего настроения, много объятий и дал самое важное напутствие детям.

Церемония зажжения елки в самом сердце Шяуляй началась с захватывающего музыкально-светового шоу ритм-группы Ritmas kitaip, Живиле Гедвилайте и Мантвидаса Ришкуса. В финале гала-концерта впервые прозвучала литовская версия "Маленького барабанщика". Кульминацией работы стало зажжение главной рождественской елки Шяуляя.



Рядом с главной елкой расположился "лес" из небольших елочек, которые подсвечиваются гирляндами, создавая волшебную обстановку и еще больше усиливая предвкушение знаменательного дня.

В этом году живая елка прибыла не из дальних далей, а подарена жителеми Шяуляй, и теперь она будет радовать жителей и гостей города на протяжении всего праздничного периода.

Праздничный вечер продолжила группа Biplan. Живое исполнение известных хитов согрело сердца зрителей и создало необыкновенное рождественское настроение.

По традиции на площади перед Шяуляйской ратушей установили рождественский вертеп, изображающий рождение Иисуса Христа. Гипсовые статуи Иисуса Христа, Марии, Иосифа, пастухов и овец будут выставлены в течение всего праздничного сезона.