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Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, невероятные, всеми любимые и абсолютно незаменимые, исполнят главные роли в мюзикле "Спящая Красавица" в Санкт-Петербурге", – сообщается в Instagram.

Развлекательные шоу на льду организует супруга Пескова Татьяна Навка.

Президент Литвы Гитанас Науседа 10 августа подписал декрет о лишении фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко государственной награды за то, что они выступили в Сочи во время войны, которую Россия начала в Украине.

Рекомендацию сделать это представил Совет по государственным наградам, заседание которого состоялось утром того же дня, сообщает президентское ведомство.

В 2000 году Дробязко и Ванагас были награждены Рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.

"Я не сомневаюсь, что пара танцоров на льду была отличными спортсменами, но заслуги перед Литовским государством, за которые их оценили еще в 2000 году, они стерли циничным поступком — участием в коммерческом спектакле в Сочи, в то время, когда в водоворотах украинской войны проливается кровь невинных людей", - говорится в видеокомментарии Науседы.

"В лучшем случае - это политическая куриная слепота, в худшем — плевок в память об убитых младенцах, детях, женщинах и стариках", — добавил он.

Ранее президентский офис заявлял, что рассмотрит вопрос о лишении фигуристов наград, если они появятся в шоу, организованном российской фигуристкой Татьяной Навкой в ​​Сочи.

По закону государственные награды могут быть аннулированы, если действия награжденных порочат имя наградившей их стороны.

Навка — жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России. Дробязко и Ванагас проживают в России.