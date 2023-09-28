Скандальные свидетельства: 17-летнего в Мариямполе оставили без помощи

Врачей в Аникщай, на ул. Бяржу вызвали в ночь на воскресенье, в 1 ч., однако скорая уже ничем не могла помочь юноше. Правоохрана сразу же после происшествия информировала, что наиболее вероятная причина смерти – передозировка.
Сейчас выясняется, что находившиеся вместе с юношей молодые люди не вызвали скорую, когда он упал и потерял сознание, они сбежали. Об этом порталу Delfi рассказали близкие покойного.
Только потом, когда один из них вернулся домой и рассказал о случившемся своей двоюродной сестре, та вызвала скорую. В 1.03 ч. поступил звонок по номеру 112, сообщалось, что в квартире найден 17-летний, которому плохо, его тошнит, у него судороги. Скорая зафиксировала, что в квартире было двое взрослых - мужчина и женщина, отношение которых к покойному невыяснено. Далее расследованием занялась полиция.
Полиция пока не может ответить на вопрос, действительно ли подросток был оставлен без помощи.
"Конкретные обстоятельства этого происшествия мы пока не можем комментировать, поскольку речь идет о несовершеннолетних. Предание огласки информации может нанести вред начатому расследованию", – сказала представитель прокуратуры Милда Буткуте.
Двоим молодым людям, которые находились в той же квартире с покойным, плохо стало лишь под утро, через несколько часов после смерти 17-летнего, одного доставили в больницу в 4.05 ч., а другого в 5.26 ч. 17- и 18-летний сказали врачам, что приняли какие-то таблетки.
Что именно они приняли, выясняют эксперты. Ведется расследование в связи с распространением наркотиков среди несовершеннолетних, за это грозит лишение свободы от 3 до 12 лет.
"На данный момент нам известно, где были получены наркотики, точное место, мы знаем, как парни получили наркотики", – сказал Delfi генкомиссра полиции Ренатас Пожела.
Кстати, в Мариямполе, 25 сентября в больницу доставили еще одного подростка (2006 г.р.) с симптомами отравления наркотиками, его привезли из учебного учреждения. Он сказал, что ему стало плохо, после того как он выкурил электронную сигарету.
Покойного характеризуют как спокойного и хорошего парня. Его знакомые были удивлены тем, что его нашли в общежитии на ул. Бяржу. У этой улицы плохая репутация, там живет немало асоциальных семей, людей, злоупотребляющих алкоголем. Близкие покойного говорят, что у него не было друзей с этой улицы.
Директор Мариямпольского центра профессионального обучения, где учился покойный, Гражвидас Юодишюс сказал: "Само происшествие, насколько мне известно, имело место в одном из мариямпольских общежитий. Трудно сказать, что этот парень там делал, поскольку, как известно, в школе у него проблем не было. Это был аккуратный, вежливый парень, родители сотрудничали, мы в шоке", – сказал Юодишюс.