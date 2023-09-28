Скандальные свидетельства: 17-летнего в Мариямполе оставили без помощи

"Конкретные обстоятельства этого происшествия мы пока не можем комментировать, поскольку речь идет о несовершеннолетних. Предание огласки информации может нанести вред начатому расследованию", – сказала представитель прокуратуры Милда Буткуте.

Полиция пока не может ответить на вопрос, действительно ли подросток был оставлен без помощи.

Только потом, когда один из них вернулся домой и рассказал о случившемся своей двоюродной сестре, та вызвала скорую. В 1.03 ч. поступил звонок по номеру 112, сообщалось, что в квартире найден 17-летний, которому плохо, его тошнит, у него судороги. Скорая зафиксировала, что в квартире было двое взрослых - мужчина и женщина, отношение которых к покойному невыяснено. Далее расследованием занялась полиция.

Сейчас выясняется, что находившиеся вместе с юношей молодые люди не вызвали скорую, когда он упал и потерял сознание, они сбежали. Об этом порталу Delfi рассказали близкие покойного.

Врачей в Аникщай, на ул. Бяржу вызвали в ночь на воскресенье, в 1 ч., однако скорая уже ничем не могла помочь юноше. Правоохрана сразу же после происшествия информировала, что наиболее вероятная причина смерти – передозировка.

Двоим молодым людям, которые находились в той же квартире с покойным, плохо стало лишь под утро, через несколько часов после смерти 17-летнего, одного доставили в больницу в 4.05 ч., а другого в 5.26 ч. 17- и 18-летний сказали врачам, что приняли какие-то таблетки.

Что именно они приняли, выясняют эксперты. Ведется расследование в связи с распространением наркотиков среди несовершеннолетних, за это грозит лишение свободы от 3 до 12 лет.

"На данный момент нам известно, где были получены наркотики, точное место, мы знаем, как парни получили наркотики", – сказал Delfi генкомиссра полиции Ренатас Пожела.

Кстати, в Мариямполе, 25 сентября в больницу доставили еще одного подростка (2006 г.р.) с симптомами отравления наркотиками, его привезли из учебного учреждения. Он сказал, что ему стало плохо, после того как он выкурил электронную сигарету.