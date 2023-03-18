Скандальные кадры: сотрудница полиции при исполнении могла употреблять алкоголь

На кадрах видно, как женщина в полицейской форме сидит перед телевизором. Когда раздаются слова "Ну,давай!", женщина в форме подносит ко рту одну бутылку, потом другую.
Затем она встает и выходит из комнаты. Также был зафиксирован мужчина в полицейской форме. Он уходит с женщиной в форме.
Представитель департамента полиции Рамунас Матонис подтвердил Delfi, что женщина на видео действительно работает в Куршенайской полиции.
"Совет по иммунитету начал официальную проверку. В ходе него выяснится, что же там произошло на самом деле. Картинка одна, но версия офицера - другая".
По словам Р. Матониса, сотрудница полиции уверяет, что она не пила, а только поднесла бутылки к губам.
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