Заместитель главы СОГГ Антанас Монтвидас во вторник на заседании Движения либералов сказал, что эти афганцы в середине августа прилетели в Минск, а потом пытались пройти в Литву.

"Поскольку действует порядок, по которому в Литву можно попасть только через КПП, их в страну не впускали", – сказал он.

Монтвидас заверил, что когда ЕСПЧ принял решение, у СОГГ не было данных о том, что эти люди находятся в Литве.

По его словам, 12 сентября адвокат явилась к пограничникам с 5-ю афганцами, у которых не было документов.

"Этим людям объяснили, что они не могут находиться в Литве, они должны вернуться в Беларуси и законно прийти в Литву через КПП, что они и сделали", – сказал Монтвидас.

14 сентября, по его словам, эти люди были задержаны в Литве и попросили убежища. Монтвидас заметил, что в Беларусь эти люди прибыли с документами, которых позже лишились.

По словам Астраускене, Литва "жестоко, применяя силу" не выполнила решение ЕСПЧ.

"У представителей государства такая защитная позиция - они обвиняют адвокатов. (…) Адвокату работать сложно, если ты видишь, что в демократическом государстве тебя обвиняют в том, что ты выполняешь свой долг и делаешь свою работу", – сказала во вторник Астраускене.

Она сказала, что приехала с афганцами к пограничникам из литовской усадьбы, где они ждали решения ЕСПЧ.

"Они были в Литве. Я 6 числа заключила с ними договор в Литве", – заметила адвокат.

Она заверила, что видела копии документов этих людей в цифровом формате.

Астраускене сказала, что афганцы связались с ней через хозяина усадьбы в Римше.

"Все очень просто, жизненно и по-человечески. Там есть усадьба, в ней живут люди, афганцы, когда были сильно истощены, когда у них не было ни воды, ни еды, пришли и попросили этих людей о помощи", – сказала адвокат.

Журналистам она сказала, что есть "более чем достаточно" доказательств того, что афганцы с 5 по 9 сентября находились в Литве.

"Ведется расследование, владельцы усадьбы вызваны на опрос. Понятно, когда ты выясняешь, ты можешь все выяснить: были люди или нет. Все установит следствие", – сказала Астраускене.

"Я так понимаю, что, скорее всего, жителей приграничной территории будут пытаться привлечь к уголовной ответственности за то, что они скрывали афганцев или как там это еще оценит государство. Я думаю, попытаются найти виновных", – заметила она.

"Эти люди реагируют напряженно, они видели истощенных людей, оказали им помощь, дали еду, кров, а сейчас находятся под следствием, – ведь хотят найти виноватого, оправдаться, смотрите, у нас есть это зло, но мы как СОГГ все сделали правильно", – продолжила адвокат.

Адвокат Лауринас Бекша сказал, что у людей без документов все равно есть право на адвоката. Он заметил, что хозяев усадьбы вызвали на опрос, хотя, по его мнению, такого не должно быть - они просто помогли людям из Афганистана.

ЕСПЧ завел дело против Литвы и запретил депортировать из страны пятерых афганцев, которые пытались попасть в Литву из Беларуси, но их не впустили. Позже их приняли, афганцы попросили убежище. Представители литовской власти считают, что ЕСПЧ был введен в заблуждение, поэтому принял неверное решение.