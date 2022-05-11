Скандальная поездка литовцев в Минск: встреча с Лукашенко и просьба о помощи

"Хочу поздравить ваш народ от имени всех здравомыслящих людей Литвы", – сказала Швенчёнене.

Лукашенко ответил: "И мы вас поздравляем".

"От имени нашего лидера Палецкиса, которого, к сожалению, осудили на 6 лет тюрьмы, передаем вам и вашему народу привет и наилучшие пожелания", – ответила Швенчёнене. Она также поблагодарила за введение безвизового режима и попросила продлить его на максимальный срок.

"Приезжают простые люди. Мы что-то у вас покупаем, те же удобрения, хотя и меньше. Еду люду, у которых небольшие зарплаты, они привозят горючее", – продолжала Швенчёнене.

"Скажите, в какое место на границе, и мы привезем вам удобрения, соль, крупу и остальное. Мы сделаем это", – ответил Лукашенко.

Эксперты по коммуникации сказали, что тот факт, что гражданка Литвы во время парада в Минске оказалась в первых рядах - не случайность. Это выгодно белорусскому режиму.

"Внутренняя аудитория, у которой нет альтернативных источников информации, знаний, может поверить, что мы в Литве голодаем и умираем без белорусских удобрений", – сказал LNK эксперт по коммуникации Виктор Денисенко.

Швенчёнене и Лукашенко общались и в феврале этого года, она туда ездила и в марте, якобы, на бизнес-форум. Снимала Минск на видео и под ним выставила комментарий о том, что это красивый европейский город. Писала, что вообще там хорошо живется. Примеры хорошей жизни – красноречивы. Бесплатная парковка на улицах и бесплатные общественные туалеты.

"Никто не делает бизнес на туалетах. Вы же понимаете, не капитализм. Понятное дело, человеку ведь надо ходить в туалет. А в Литве это уже бизнес", – рассказывала Швенчёнене.

Но говорила она не только о туалетах. Не забыла упомянуть, что Литва не должна быть членом НАТО.

Однако литовские политики пока к группе приспешников Палецкиса серьезно не относятся.

"Это политические маргиналы, у них нет никакого влияния в Литве. И их, конечно же, используют для белорусской пропаганды, для создания пропагандистского фона внутри страны", – сказал LNK глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

Министр Анушаускас оценил ситуацию категоричнее.

"Видел, было. Демократические государства не ограничивают глупость своих граждан", – сказал он.

Бывший председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас сказал: "Это участие в кампании по дезинформации, которая организована зарубежным государством. И это явно направлено против Литовской республики".

Политики говорят, что не хватает инструментов для выявления такой пропаганды. "Надо сформировать ответственность за действия отвечающие того нет ни в Уголовном кодексе, ни где-то еще. Поэтому они этим и пользуются", – сказал Кащюнас.

Жалимас сказал, что есть как минимум три статьи УК, которые в данном случае можно было бы применить. Это помощь другому государству в действиях против Литвы, антиконституционная деятельность и отрицание международных преступлений.

"До сих пор такие расследования не начаты, поскольку, кажется, на самом деле можно безнаказанно насмехаться над Литвой, прикрываясь правом на самовыражение", – сказал он.

Сама Швенчёнене в социальных сетях жаловалась, что в марте ей пришлось провести три часа в Департаменте госбезопасности.

"Думаю, может, на таможне нас не задержат и на ночную беседу в ДГБ не пригласят", – писала она.

ДГБ деятельность этой группы людей не комментирует, ходя среди возможных угроз ее упоминает.

"ДГБ наблюдает за деятельностью, которая может представлять угрозу нацбезопасности, оценивает ее и предоставляет информацию законодателям и госведомствам, в их числе – и тем, кто отвечает за правопорядок и общественный порядок", – комментировали представители ДГБ LNK.