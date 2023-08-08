Скандальная история: кандидат из списка Партии свободы угрожал проституткам отрезать пальцы

Этот предприниматель – 32-летний житель Клайпедского района Вайдас Мацявичюс. Его жертвами были три проститутки – две приехавшие в Клайпеду из Испании и одна – из Украины.

Мацявичюс заверил Delfi, что уже ушел из Партии свободы, после того как ему не удалось попасть в горсовет Клайпеды.

Глава Клайпедского отделения партии сказал, что Мацявичюс не был членом партии, но был в ее предвыборном списке кандидатов. Перед самыми выборами Мацявичюс, ничего не объясняя, попросил убрать его фамилию из списков, но сделать этого уже не могли, поскольку список уже утвердил ГИК.

Желание Мацявичюса было понятно - его только выпустили из КПЗ, где он находился, поскольку был задержан за ограбление трех женщин.

В полицию обратились пострадавшие. У одной из них Мацявичюс забрал ее телефон - так его и задержали, в телефоне было приложение, передававшее его местонахождение.