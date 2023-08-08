Скандальная история: кандидат из списка Партии свободы угрожал проституткам отрезать пальцы

Этот предприниматель – 32-летний житель Клайпедского района Вайдас Мацявичюс. Его жертвами были три проститутки – две приехавшие в Клайпеду из Испании и одна – из Украины.
Мацявичюс заверил Delfi, что уже ушел из Партии свободы, после того как ему не удалось попасть в горсовет Клайпеды.
Глава Клайпедского отделения партии сказал, что Мацявичюс не был членом партии, но был в ее предвыборном списке кандидатов. Перед самыми выборами Мацявичюс, ничего не объясняя, попросил убрать его фамилию из списков, но сделать этого уже не могли, поскольку список уже утвердил ГИК.
Желание Мацявичюса было понятно - его только выпустили из КПЗ, где он находился, поскольку был задержан за ограбление трех женщин.
В полицию обратились пострадавшие. У одной из них Мацявичюс забрал ее телефон - так его и задержали, в телефоне было приложение, передававшее его местонахождение.
В КПЗ Мацявичюс провел двое суток, потом ему назначили меру пресечения в виде интенсивного контроля в течение 6 месяцев, на него надели браслет.
Расследование Клайпедская полиция начала 3 февраля 2023 года, когда в полицию обратилась первая пострадавшая - женщина из Испании, у которой "клиент" украл 900 евро.
Меньше чем через неделю в полицию обратилась украинка, а 20 февраля - еще одна девушка из Испании. После третьего ограбления Мацявичюс и был задержан. Испанки жили рядом, поэтому первая пострадавшая узнала его и даже успела снять на видео. Во всех случаях Мацявичюс выдавал себя за "клиента".
Он угрожал девушкам ножом и газовым баллончиком, грозился отрезать пальцы. Все девушки жили в одном многоквартирном доме. Девушки рассказали, что он вел себя агрессивно, постоянно приставлял нож к разным частям тела.
У третьей девушки он не нашел денег, поэтому забрал два телефона iPhone и Alcatel. По сигналу телефона полиция и нашла подозреваемого.
Мацявичюс не мог объяснить, почему перед выборами он решился на ограбление, только жаловался на тяжелое материальное положение и на то, что ему нужны были деньги. Он сказал, что ограбление проституток ему "казалось менее аморальным".
Он признал, что носил с собой газовый баллончик и нож. И то и другое у него нашли во время обыска.
Мацявичюс сказал, что все три пострадавшие рассказали полиции правду, все было именно так, что он сожалеет о содеянном.
Как только его выпустили из КПЗ, он перевел на счет полиции 3000 евро для возмещения нанесенного женщинам ущерба.
Несмотря на то, что за ограбление полагается реальное тюремное заключение до 7 лет, суд, рассмотрев все обстоятельства этого дела, решил, что такое наказание было бы неадекватным, что преступления не были особенно опасными, поэтому приговорил Мацявичюса в 1 году и 4 месяцам условного срока и обязал 8 месяцев участвовать в программе по коррекции поведения, а во время всего срока наказания работать или регистрироваться в Службе занятости. Двум девушкам он должен возместить материальный и моральный ущерб - 3500 евро. Третьей телефоны вернули, она за возмещением морального ущерба не обращалась.