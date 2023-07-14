14 июля 2023 г. 13:17

Скандал в Зарасайской больнице прокомментировала мэр района: все было запланировано сознательно

 
ru.DELFI.lt
Nijolė Guobienė
Nijolė Guobienė
ФОТО: DELFI montažas

Жители литовского Зарасая обеспокоены – из больницы ушли 12 врачей и директор, поэтому работа больницы парализована. Отделения терапии, реанимации закрыты, дневной хирургический центр не работает, сообщает LNK.

Поскольку услуги пациентам не предоставляют, больница не получает денег. Бухгалтерия отмечает, что этот месяц будет тяжелым. Журналисты LNK нашли в больнице единственного работавшего на тот момент врача, он работал одновременно в приемном отделении и в отделении паллиативного ухода. Он пока не ушел с работы, потому что видел перспективы в Зарасай.

Он обеспокоен тем, что приедет новый директор, а с ним - новая политика, а врачи не хотят подстраиваться под новые требования.Бывший директор больницы Ремигиюс Ламанаускас на этой неделе тоже ушел с работы.

"Эта ситуация сложилась после того как на выборах мэра победила Нийоле Гуобене. Она не общалась с работниками больницы, хотя мы не раз приглашали ее. В апреле был День медработников, пришла вице-мэр, врачи ее приглашали, говорили, придите пожалуйста, начинается реорганизация, создание медцентра, мы хотим знать, что нас ждет завтра. Молодые врачи взяли кредиты, не знают, как теперь жить дальше", – сказал собеседник.

Мэр не приехала. 25 мая горсовет принял решение о создании медцентра.

"Никакого диалога не было. Я думаю, если бы пришли представители муниципалитета, объяснили ситуацию, что нет ничего плохого, представили модели, ведь объединение врачей - неплохой вариант. Но ничего этого не было", – сказал Ламанаускас.

22 июня, по его словам, мэр пришла в больницу, но беседы не было, а на слова врачей об уходе, последовало резкое заявление.

"Сказала, что мы свободные люди, можем идти, куда хотим", – сказал бывший глава больницы. Он заметил, что ситуация была неважной уже давно, но муниципалитет ничего не хотел решать.

"Мэр не хотела видеть меня на посту директора, когда мы с ней встретились, сказала, что возглавлять больницу должен врач. Я проработал в больнице 3 года, за это время не было ни одной серьезной жалобы. В этом году мы работали прибыльно, привлекли молодых врачей, начали предоставлять новые услуги. Жителям не надо было ездить за услугами в Утену или куда-то еще, мы предоставляли услуги дневного хирургического центра", – сказал Ламанаускас.

На работу в больнице не жаловались и врачи. "Поэтому сейчас и ушли - видели, что они одна команда, доверяли друг другу. Мы делали все ради жителей района. Сейчас они не представляют, что ждет Зарасай завтра", – продолжил он.

Мэр в свою очередь во всем обвиняет Ламанаускаса.

"Я думаю, что это сознательно запланированный директором ажиотаж. Я выиграла выборы, а не бывший мэр, чьим членом команды он был. Работников активно вовлекали в выборы", – сказала Гуобене.

Мэр считает, что это дело рук зарасайских социал-демократов, а жители стали козлами отпущения.

"Я думаю, и это слышу от звонящих людей, их призывали уйти с работы, обещали большие выходные пособия. Сейчас проводят аудит, по предварительным данным, слухи обоснованные", – заметила мэр.

Ламанаускас сказал, что часть врачей ушла, поскольку не видела перспектив реорганизации - планировалось объединение поликлиники и больницы Объявлен конкурс на должность директора. ВРИО главы больницы назначена вице-мэр.

"Мы общались с бывшим директором больницы, общались с ним почти каждый второй день, он уверял меня, что графики работы составлены", – сказала вице-мэр Ольга Подольскене.

На следующей неделе в Зарасай едет министр здравоохранения Арунас Дулькис, он попытается посадить конфликтующие стороны за стол переговоров. Больных пока возят в Висагинас и Утену.

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