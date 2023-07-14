Скандал в Зарасайской больнице прокомментировала мэр района: все было запланировано сознательно

Поскольку услуги пациентам не предоставляют, больница не получает денег. Бухгалтерия отмечает, что этот месяц будет тяжелым. Журналисты LNK нашли в больнице единственного работавшего на тот момент врача, он работал одновременно в приемном отделении и в отделении паллиативного ухода. Он пока не ушел с работы, потому что видел перспективы в Зарасай.
Он обеспокоен тем, что приедет новый директор, а с ним - новая политика, а врачи не хотят подстраиваться под новые требования.Бывший директор больницы Ремигиюс Ламанаускас на этой неделе тоже ушел с работы.
"Эта ситуация сложилась после того как на выборах мэра победила Нийоле Гуобене. Она не общалась с работниками больницы, хотя мы не раз приглашали ее. В апреле был День медработников, пришла вице-мэр, врачи ее приглашали, говорили, придите пожалуйста, начинается реорганизация, создание медцентра, мы хотим знать, что нас ждет завтра. Молодые врачи взяли кредиты, не знают, как теперь жить дальше", – сказал собеседник.
Мэр не приехала. 25 мая горсовет принял решение о создании медцентра.
"Никакого диалога не было. Я думаю, если бы пришли представители муниципалитета, объяснили ситуацию, что нет ничего плохого, представили модели, ведь объединение врачей - неплохой вариант. Но ничего этого не было", – сказал Ламанаускас.
22 июня, по его словам, мэр пришла в больницу, но беседы не было, а на слова врачей об уходе, последовало резкое заявление.
"Сказала, что мы свободные люди, можем идти, куда хотим", – сказал бывший глава больницы. Он заметил, что ситуация была неважной уже давно, но муниципалитет ничего не хотел решать.
"Мэр не хотела видеть меня на посту директора, когда мы с ней встретились, сказала, что возглавлять больницу должен врач. Я проработал в больнице 3 года, за это время не было ни одной серьезной жалобы. В этом году мы работали прибыльно, привлекли молодых врачей, начали предоставлять новые услуги. Жителям не надо было ездить за услугами в Утену или куда-то еще, мы предоставляли услуги дневного хирургического центра", – сказал Ламанаускас.
На работу в больнице не жаловались и врачи. "Поэтому сейчас и ушли - видели, что они одна команда, доверяли друг другу. Мы делали все ради жителей района. Сейчас они не представляют, что ждет Зарасай завтра", – продолжил он.
Мэр в свою очередь во всем обвиняет Ламанаускаса.
"Я думаю, что это сознательно запланированный директором ажиотаж. Я выиграла выборы, а не бывший мэр, чьим членом команды он был. Работников активно вовлекали в выборы", – сказала Гуобене.
Мэр считает, что это дело рук зарасайских социал-демократов, а жители стали козлами отпущения.
"Я думаю, и это слышу от звонящих людей, их призывали уйти с работы, обещали большие выходные пособия. Сейчас проводят аудит, по предварительным данным, слухи обоснованные", – заметила мэр.
Ламанаускас сказал, что часть врачей ушла, поскольку не видела перспектив реорганизации - планировалось объединение поликлиники и больницы Объявлен конкурс на должность директора. ВРИО главы больницы назначена вице-мэр.
"Мы общались с бывшим директором больницы, общались с ним почти каждый второй день, он уверял меня, что графики работы составлены", – сказала вице-мэр Ольга Подольскене.
На следующей неделе в Зарасай едет министр здравоохранения Арунас Дулькис, он попытается посадить конфликтующие стороны за стол переговоров. Больных пока возят в Висагинас и Утену.