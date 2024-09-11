Скандал в Вильнюсском аэропорту: бесплатная стоянка всего 5 минут

„Чтобы не было затора у выезда, перед тем, как ехать к шлагбауму, проверьте, надо ли вам платить за стоянку, это можно сделать через приложение UNIPARK. Часто водители проверяют, надо ли платить, около шлагбаума, так формируется очередь на выезде. Кроме того, важно, чтобы номера машин были чистыми и легко считывались камерами“, – сказал представитель UNIPARK.

„Решение Вильнюсского аэропорта выделить для стоянки всего 5 минут (Kiss&Fly) - это пример „бандитского способа наживы“ и злоупотребление монополией. Опаздываешь на минуту и платишь 4 евро... и так далее. Итак прежние бесплатные 15 минут обойдутся в 8 евро. Это неуважение к тысячам пожилых людей, мама с детьми, семьям. Людям с индивидуальными потребностями выделено отдельное парковочное место, но чтобы им воспользоваться за 48 часов до полета надо заполнить специальную форму… Вот она услуга, ориентированная на потребности людей! Начало поездки – стресс и свинское отношение к клиентам. И уже сейчас начинаются недоразумения, когда для выезда надо платить, а другие в это время стоят из-за этого в очереди и не могут выехать вовремя. Честным решением было бы хотя бы 10 минут бесплатной стоянки Kiss&Fly“, - писал Артурас Зуокас.