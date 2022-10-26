Скандал в Вильнюсе: больница не приняла пациента с травмой головы

"Мы - крупнейшее отделение скорой помощи не только в Литве, но и в странах Балтии. У нас очень много пациентов, которые обращаются в отделение скорой помощи", – сказал LNK заведующий отделением скорой помощи этой больницы Паулюс Уксас.

Постоянно приезжают кареты скорой, но в воскресенье вечером им пришлось стоять в очереди.

"Было 9 бригад, которые не могли попасть в больницу", – сказала ВРИО главы Вильнюсской станции скорой помощи Наталия Ясинскене. В одной из скорых в 22.30 ч. доставили мужчину с травмой головы. Его и врачей скорой из больницы выставили.

"Не взяли пациентов наших бригад", – сказала Ясинскене.

Уверяют, что в то же время принимали пациентов, которые приехали на своем транспорте.

Уксас сказал, что работу самого крупного отделения скорой помощи в Балтии парализовали три пациента.

"Три пациента, которые попали в реанимацию: один с политравмой, двое с инсультом. Но есть другая часть пациентов, которые обращаются в отделение скорой помощи: пациенты терапевтического, хирургического, травматологического профиля. В воскресенье вечером ситуация часто бывает напряженной", – заметил глава отделения.

Пациентов не приняли, хотя отделение было полупустым.

"Это вершина айсберга. Это показывает беспорядок в сфере предоставления неотложной помощи. Бывает немало критических случаев из-за того, что два учреждения не могут договориться", – сказал советник министра здравоохранения Томас Багдонас.

По словам Ясинскене, их службе заявили - пока не увезете двоих пациентов обратно - одного в Зарасай, а другого - в Молетай, новых пациентов принимать не будут.

"Перевозку переняли, ее должны были осуществить, но выдвинули ультиматум - пока этого не сделают, принимать пациентов не будут", – рассказала она.

Но у больницы другая версия.

"Мы не выдвигали ультиматумы, мы просили скорую перевезти пациентов в их больницы, где для них приготовлена койка, место, все условия стационара", – сказал Уксас.

До Зарасай – 150 км, работать такси дорого. Да и пациент в конце концов сам покинул больницу. Из-за такой курьезной ситуации поступило обращение в Минздрав.

"Мы начали расследование. По предварительным данным, в больнице было очень много пациентов – все места заняты. Больница информировала Службу скорой помощи, что не может принимать пациентов нуждающихся в услугах стационара, остальных принимали", – сказал Багдонас.

Но и тут версии обеих сторон расходятся. Уксас сказал LNK, что в отделении работу из строя выбили три пациента, а министерству сказали, что не было мест в больнице. Около 23.30 ч. койки появились, пациентов скорой принимали в обычном порядке.

"Я считаю, что это идет вразрез с интересами пациентов, больница так не может поступать", – сказала Ясинскене.

По ее словам, это не первый раз, когда не получается договориться с больницей.

"Был не один случай, когда заказывают перевозку пациента в другую больницу, уверяя, что в Вильнюсе нет мест для таких больных. После проверки выясняется, что места все же есть", – сказала Ясинскене.

Министерство обещает, что после реформы скорой помощи ситуация изменится к лучшему.