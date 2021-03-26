Скандал в Варенском районе: очаг коронавируса связан с празднованием дня рождения работницы муниципалитета

И это еще не все. По приказу главы Минздрава, мунициплаитет должен был работать удаленно, однако реально он ушел на удаленку только 24 марта, когда сообщили об очаге коронавируса.

Установлено как минимум 17 случаев заболевания. Среди заболевших - и мэр Альгис Кашета.

Ходят слухи, что очаг разгорелся после того, как отпраздновали день рождения Лаймы Денутене (перед ее днем рождения в муниципалитете отпраздновали и Международный женский день). На празднике были цветы и шампанское.

"Да, было, подходили к двери, вручали цветы, но и только. Если это можно назвать празднованием", – сказала ЛНК Денутене, она заверила, что никакого праздника не было.

"Ходят слухи среди людей, что как 8 марта сам глава администрации с цветами ходил, так и 10 марта праздновали юбилей заведующей отделом", – сказал член горсовета Повилас Саулявичюс.

Денутене уверяет, что у нее и у других работников отдела результат теста отрицательный, что очаг с ее днем рождения не связан. Однако Саулявичюс придерживается иного мнения. Он также возмущен тем, что муниципалитет перешел на удаленную работу только в среду.

"Со дня 8 марта прошло две недели. Как раз такой срок инкубации. Бум начался в течение недели – начали заболевать работники муниципалитета. Но информация до людей не доходит. Люди жалуются, что не знают об очаге в муниципалитете. До сих пор муниципалитет работал, туда приходили жители", – сказал Саулявичюс, заметив, чт глава администрации Альвидас Вербицкас на его запрос о работе муниципалитета так и не ответил.

Журналистам не удалось связаться с Вербицкасом - он на звонки не отвечает, равно как и на смс-сообщения.

"Глава муниципалитета по зданию ходит без маски. Все об этом знают и удивляются, ведь он отвечает за порядок, является главой оперативного центра. В фейсбуке пишет о борьбе с вирусом. Сам пьет кофе в одном кабинете с другими руководителями, как и другие заведующие. Со вчерашнего дня многие находятся в изоляции", – читал Саулявичюс сообщения жителей.

Мэр Кашета сказал журналистам, что часть работников работала удаленно, часть - на месте. А о дне рождения он сказал, надо спрашивать у виновницы торжества.

"Я в тот день работал удаленно. Позвонил, поздравил с днем рождения. Но что касается возможного празднования - спросите у нее. Я не получал информации о каком-то празднике по этому случаю", – сказал мэр.

Кашета сказал, что тестировался профилактически, контакта с больными у него не было. Он сказал, что чувствует себя хорошо, ощущает лишь небольшое першение в горле.

Национальный центр общественного здравоохранения расследует очаг болезни в муниципалитете. Никто из работников специалистам о дне рождения ничего не сказал. Сообщение о возможном празднике не получала и полиция.