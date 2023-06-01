Информацию об этом инциденте подтвердила представитель Алитусской полиции Кристина Янулявичене. Она указала, что в 18.43 ч. поступила информация о том, что в здании Департамента охраны природы могут быть трое нетрезвых работников. Звонивший сказал, что ждет полицию в указанном месте.

"Звонивший сказал, что в здании сработала сигнализация, поэтому он как ответственное лицо приехал проверить помещения. Он рассказал, что в подвальном помещении обнаружил троих работников, которые в нерабочее время распивали там алкогольные напитки", – сказала Янулявичене.

По сведениям AlytusPlius.lt, между мужчинами возник конфликт. Звонивший в полицию человек, снял конфликт на видео.

В полицию сообщили, что они из пьянствовавших, возможно, применил насилие в отношении проверявшего здание работника – ударил его и порвал рубашку.

Когда приехала полиция, на месте происшествия был лишь звонивший и один из распивавших алкоголь мужчин. Мужчина был пьян - 1,98 промилле.

По данным источников AlytusPlius.lt, другие нарушители уехали до приезда полиции.

"Звонивший написал заявление в полицию, начато уточнение обстоятельств причинения физической боли", – сказала Янулявичене.