Скандал в паневежской школе: началась паника, дети сами вызывали полицию

Выясняется, что утром того же дня девочка на ступеньках перед школой одного мальчика ударила ножом в плечо, а другого била по голове.

Мать одного из детей сказала, что в тот день ее ребенок только чудом не получил серьезную рану.

"Сейчас говорят только о пострадавшей девочке, но никто не говорит о пострадавшем утром того же дня мальчике. Если бы утром на агрессию отреагировали взрослые, второго случая не было бы", – убеждена женщина.

По ее словам, о том, что случилось утром у двери в школу ей рассказал сын уже после уроков. Мальчик сказал, что дети шли в школу, когда заметили, что у входа стоит девочка из другой школы. Они спросили ее, что она тут делает.

Девочку такие вопросы разозлили и она ударила одного мальчика ножом в плечо, а другого по голове, скорее всего, электронной сигаретой.

Сын женщины, увидев нож, убежал.