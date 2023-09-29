Скандал в паневежской школе: началась паника, дети сами вызывали полицию

Выясняется, что утром того же дня девочка на ступеньках перед школой одного мальчика ударила ножом в плечо, а другого била по голове.
Мать одного из детей сказала, что в тот день ее ребенок только чудом не получил серьезную рану.
"Сейчас говорят только о пострадавшей девочке, но никто не говорит о пострадавшем утром того же дня мальчике. Если бы утром на агрессию отреагировали взрослые, второго случая не было бы", – убеждена женщина.
По ее словам, о том, что случилось утром у двери в школу ей рассказал сын уже после уроков. Мальчик сказал, что дети шли в школу, когда заметили, что у входа стоит девочка из другой школы. Они спросили ее, что она тут делает.
Девочку такие вопросы разозлили и она ударила одного мальчика ножом в плечо, а другого по голове, скорее всего, электронной сигаретой.
Сын женщины, увидев нож, убежал.
"Началась паника, дети стали звонить в полицию, но вышла учитель и велела им этого не делать. Она стала ругать мальчиков за то, что они якобы спровоцировали конфликт. Ни врачей, ни полицию не вызвали, несмотря на то, что у девочки был нож. Этим ножом мальчику порезали одежду, была видна и рана, ее учителя заклеили пластырем. Мальчик пошел на уроки. Почему школа не обратилась в полицию? Может, полиция связалась бы с родителями девочки, может, девочке нужна была помощь?", – удивлялась мать.
По ее словам, об инциденте не информировали и родителей, только классный руководитель попросила родителей поговорить с детьми, чтобы они не приставали к другим детям.
"Детей обвинили в том, что они спровоцировали конфликт", – возмущалась она.
"Это ужасно, что видевшие все это взрослые ничего не предприняли, а эта девочка потом нанесла ранение другому ребенку", – сказала женщина.
Представитель ГКП Паневежского округа Одета Юкнюте подтвердила журналистам, что в понедельник в школе им. М.Карки, возможно, пострадали двое детей.
Первое сообщение поступило в 10 ч. В школу выехал экипаж. Пострадавшую увезли в больницу. А вечером, в 17.41 ч., в системе epoliciją появилось сообщение о том, что в 8 ч. того же дня мальчик около школы был ранен ножом. "Это заявление написала мать пострадавшего. Сейчас мы уточняем обстоятельства", – сказала Юкнюте.
Директор школы Миноле Петроните-Кайрене на звонки журналистов не отвечала. Завуч школы Рамуте Пагоене не стала ничего комментировать, направив за комментариями к директору.
Директор школы, в которой учится подозреваемая девочка, Вилма Петрулявичене сказала, что до сих пор она не получала никакой официальной информации ни из полиции, ни из службы по правам детей, поэтому ничего комментировать не может.
Представитель отдела образования Паневежского муниципалитета Сильвия Сериковене сказала, что о том, что в понедельник пострадали двое детей она узнала только от журналистов. Школа отдел об этом не информировала.
"Очень жаль, что реакция не последовала после первого инцидента. То, что по территории школы ходила девочка с ножом - плохо", – сказала Сериковене.
По ее словам, школа должна обеспечивать безопасность детей.
О том, что на перемене пострадала девочка, школа сразу же информировала отдел образования.