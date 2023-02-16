Врачи скорой доставили девочку в больницу. По неофициальным данным, девочке промыли желудок и взяли кровь на анализ, в организме обнаружили наркотические вещества.
Представитель полиции Паневежского района Раса Мейште подтвердила, что такое происшествие было зарегистрировано. Она пояснила, что девочка думала, что курит обычную сигарету.
"Нас об этом информировали. 14-летний подросток предложил девочке покурить. Она думала, что курит обычную сигарету. Она сказала, что сделала одну затяжку, и ей стало плохо.
11-летнюю девочку привезли в больницу, она жаловалась на боль в животе. Однако, результат анализа крови показал наличие наркотических веществ в организме. Поскольку речь идет о детях, которые не могут быть привлечены к ответственности, дело передали Комиссии по благосостоянию детей Паневежского района", – сказала Мейште.
Социальный педагог Лигита Ламаускене сказала, что руководство школы не сразу об этом узнало, но не получило информацию о наркотиках в организме девочки.
"Мы узнали только, что девочка находится в больнице. Находившиеся там дети нас ни о чем не информировали. Информацию передали ответственным ведомствам, которые выясняют обстоятельства происшествия. Информацию о наркотиках в крови мы не получали", – сказала Ламаускене.
По данным завуча гимназии Аушры Крищюнене, информация уже передана Комиссии по благосостоянию детей.
По словам Ламаускене, основной способ решения таких проблем – осуществление превентивных программ.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Paradoksas: kelionių kainos sparčiai kyla, bet keliautojų daugėja – organizatoriai pataria, kaip užsitikrinti gerą kainą aktyviau renkasi ir egzotines šalis
TOP новостей
Поздравления президента Литвы по случаю Дня восстановления государства
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что минувший...
Ушел из жизни литовский диссидент Антанас Терляцкас
16 февраля ночью ушел из жизни литовский диссидент...
В Вильнюсе состоялось молодежное шествие по случаю 16 февраля
В центре Вильнюса состоялось молодежное шествие по...
Поиски Миколаса не прекращаются и в праздник: приглашают волонтеров в Вильнюсе и Каунасе
В Литве продолжаются поиски пропавшего 4 февраля...