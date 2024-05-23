Скандал в Клайпеде: уволилась возможно нетрезвая директор прогимназии

В среду в школу были вызваны сотрудники полиции. В ходе проверки учительница не прошла тест на алкотестере, и в четверг утром заявление об увольнении уже лежало на столе у властей Клайпеды.

«Вчера, получив информацию о том, что директор прогимназии пришла на работу в нетрезвом виде, была начата служебная проверка по факту грубого нарушения ею своих трудовых обязанностей», - заявил в четверг утром мэр Клайпеды Арвидас Вайткус. - Для проверки ее трезвости были вызваны сотрудники полиции, но руководитель образовательного учреждения не смогла пройти тест на трезвость, поэтому был составлен протокол, и ей было предписано в течение часа обратиться в медицинское учреждение".