Скандал в Клайпеде: уволилась возможно нетрезвая директор прогимназии

В среду в школу были вызваны сотрудники полиции. В ходе проверки учительница не прошла тест на алкотестере, и в четверг утром заявление об увольнении уже лежало на столе у властей Клайпеды.
«Вчера, получив информацию о том, что директор прогимназии пришла на работу в нетрезвом виде, была начата служебная проверка по факту грубого нарушения ею своих трудовых обязанностей», - заявил в четверг утром мэр Клайпеды Арвидас Вайткус. - Для проверки ее трезвости были вызваны сотрудники полиции, но руководитель образовательного учреждения не смогла пройти тест на трезвость, поэтому был составлен протокол, и ей было предписано в течение часа обратиться в медицинское учреждение".
Мэр выразил сожаление, что это уже второй случай за последний год, когда подобным образом приходится прощаться с педагогом.
«Очень печально, очень прискорбно, что педагоги позволяют себе излишества», - сказал мэр.
Директор школы подала заявление об увольнении в четверг утром.
По словам мэра, первый сигнал о неподобающем поведении директора прогимназии «Паюрё» получили сотрудники отдела образования муниципалитета. Учительница отказалась пройти тест на алкоголь.
«Насколько я видел документы, директор отказалась дуть в трубку. По моим сведениям, после этого она обратилась в больницу, но никаких результатов не предоставила. Похоже, что она пришла на работу пьяной", - сказал мэр.
По первоначальным данным, уже были сигналы о возможном пьянстве этой женщины, но более подробной информации у мэра не было.