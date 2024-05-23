2024.05.23 14:06

Скандал в Клайпеде: уволилась возможно нетрезвая директор прогимназии

 
были вызваны сотрудники полиции
Рита Гечюнайте
Эдгарас Валецкас
ru.DELFI.lt
Skandalas Klaipėdoje: galimai neblaivi direktorė iš pareigų traukiasi savo noru
Skandalas Klaipėdoje: galimai neblaivi direktorė iš pareigų traukiasi savo noru

В четверг утром мэр Клайпеды Арвидас Вайткус объявил, что директор прогимназии «Паюрё» Юлия Арчишина написала заявление об уходе со своего поста. Это произошло после того, как в среду поступила информация о том, что директор появилась утром на работе, возможно, в нетрезвом виде.

В среду в школу были вызваны сотрудники полиции. В ходе проверки учительница не прошла тест на алкотестере, и в четверг утром заявление об увольнении уже лежало на столе у властей Клайпеды.

«Вчера, получив информацию о том, что директор прогимназии пришла на работу в нетрезвом виде, была начата служебная проверка по факту грубого нарушения ею своих трудовых обязанностей», - заявил в четверг утром мэр Клайпеды Арвидас Вайткус. - Для проверки ее трезвости были вызваны сотрудники полиции, но руководитель образовательного учреждения не смогла пройти тест на трезвость, поэтому был составлен протокол, и ей было предписано в течение часа обратиться в медицинское учреждение".

Мэр выразил сожаление, что это уже второй случай за последний год, когда подобным образом приходится прощаться с педагогом.

«Очень печально, очень прискорбно, что педагоги позволяют себе излишества», - сказал мэр.

Директор школы подала заявление об увольнении в четверг утром.

По словам мэра, первый сигнал о неподобающем поведении директора прогимназии «Паюрё» получили сотрудники отдела образования муниципалитета. Учительница отказалась пройти тест на алкоголь.

«Насколько я видел документы, директор отказалась дуть в трубку. По моим сведениям, после этого она обратилась в больницу, но никаких результатов не предоставила. Похоже, что она пришла на работу пьяной", - сказал мэр.

По первоначальным данным, уже были сигналы о возможном пьянстве этой женщины, но более подробной информации у мэра не было.

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