Скандал в Кафедральном соборе: во время службы появился мужчина с благовонием из конопли

В воскресенье службе в храме помешала конопля. Одни жители молились, а другие устроили в храме акцию протеста. Верующим пришлось вдыхать запах тлеющей конопли.
Акция была проведена в поддержку Мартинаса Симаникуса. Недавно этого предпринимателя признали виновным в незаконном хранении наркотиков с целью их распространения.
Участник акции пришел в храм с конопляными благовониями. Его вывели из храма.
Суд вынес решение по делу Симаникуса в феврале 2024 года. Удалось доказать, что в киоске Lama Kush, который работал в Каунасе, на ул. M.K.Чюрлёниса, продавали товары с высоким содержанием наркотических веществ. Суд свое решение не изменил, поэтому активисты регулярно проводят акции протеста.