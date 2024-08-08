2024.08.08 07:00

Скандал в Кафедральном соборе: во время службы появился мужчина с благовонием из конопли

 
ru.DELFI.lt
Bankomatas Kristaus Karaliaus katedroje
Bankomatas Kristaus Karaliaus katedroje
ФОТО: Sekundė.lt / G. Kartanas

В минувшее воскресенье на службу в вильнюсский Кафедральный собор пришел участник акции протеста, размахивавший благовониями из конопли. Он протестовал против того, что был осужден директор каунасского киоска, в котором продавали продукцию из конопли, пишет портал madeinvilnius.lt.

В воскресенье службе в храме помешала конопля. Одни жители молились, а другие устроили в храме акцию протеста. Верующим пришлось вдыхать запах тлеющей конопли.

Акция была проведена в поддержку Мартинаса Симаникуса. Недавно этого предпринимателя признали виновным в незаконном хранении наркотиков с целью их распространения.

Участник акции пришел в храм с конопляными благовониями. Его вывели из храма.

Суд вынес решение по делу Симаникуса в феврале 2024 года. Удалось доказать, что в киоске Lama Kush, который работал в Каунасе, на ул. M.K.Чюрлёниса, продавали товары с высоким содержанием наркотических веществ. Суд свое решение не изменил, поэтому активисты регулярно проводят акции протеста.

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