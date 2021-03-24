Скандал с вакцинацией от коронавируса не стихает: привиты родственники работников Жальгирисской клиники

В поле зрения ССР попали и обстоятельства вакцинации супруги семейного врача Витаутаса Касюлявичюса. Она не врач, но была привита в числе первых людей в Литве.

В начале января произошел скандал с вакцинацией в Жальгирисской клинике - там привили преподавателей Вильнюсского университета, которые в клинике не работают. Пока обвинения никому не предъявлены.

Однако выясняются и другие скандальные детали. По данным LNK, в клинике привили и членов семей работников администрации, например,

муж замдиректора Зиты Урбонавичене Данис Урбонавичюс. Он не врач, в клинике не работает, он уже пенсионер.

По данным журналистов, в клинике привили и других не связанных с клиникой людей. Например, муж заведующей Консультационной поликлиники Юрате Жеконене Нериюс Жеконис (он возглавляет частную зубную клинику).

Журналисты получили информацию о том, что в клинике привили двух пенсионерок зубных врачей - Нийоле-Ону Томкявичене и Ирену Балчунене. У них уже нет лицензий.

С директором Жальгирисской клиники Витауте Печюленене журналистам связаться не удалось, она находится в отпуске.

Зато известно, что привитые преподаватели ВУ после скандала были трудоустроены в клинике на 1/10 ставки. Этот скандал расследовали и Минздрав с ВУ, была создана специальная комиссия, которая быстро была распущена. Решено ждатж результатов расследования ССР.

Декан Медицинского факультета ВУ Альгирдас Уткус сказал, что получены данные государственной службы аккредитации, которая признала вакцинацию преподавателей ВУ в клинике законной.

Поскольку часть врачей клиники тогда болела, были те, кто уже переболел, осталась неиспользованная вакцина. Чтобы не уничтожать излишки, пригласили преподавателей ВУ - будущих работников клиники.

ССР расследует еще один случай незаконной вакцинации. На этот раз в поле зрения - вакцинация известного врача ВУ Витаутаса Касюлявичюса, которая работает в Центробанке Литвы. Якобы ее привили, поскольку она была волонтером в Сантаришкской клинике. Ее привили вместе с первыми врачами - 28 декабря (волонтеров начали прививать с 6 января).

Касюлявичюс сказал, что уже не раз комментировал эту ситуацию и возвращаться к ней не хочет. Сантаришкская клиника подтвердила, что вакцинацией Касюлявичене интересуется Минздрав и ССР.

"В тот день планировали привить 540 включенных в список работников. 58 из них не явились", – сказал представитель клиники Йолита Якутене. Поэтому надо было искать, кого привить.

"Был вечер, прививали и членов вакцинируемой команды – врачи семейного центра, медсестры, другие работники. Вот члены команды и привили Раймонду Касюлявичене, которая тогда работала волонтером", – сказала Якутене.

Во вторник стало известно, что Касюлявичене помогала регулировать поток пациентов в клинике. Ранее глава Сантаришкской клиники говорил, что первые вакцины использовали только для вакцинации врачей, работающих с ковидными пациентами.

Ранее в поле зрения следователей попал и сам Касюлявичюс, который был привит 27 декабря, вместе с другим семейным врачом Валерием Морозовым - в первый день вакцинации. Ни один из них не работал с ковидными пациентами.