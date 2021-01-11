Скандал разгорается с новой силой: в Шилале был привит и предприниматель из Вильнюса

После того как сообщили, что в Шилале от коронавируса привили и директора компании Ambulansas Ричардаса Усялиса и 3 членов его семьи, выяснилось, что привиться мог и глава компании Transmeda Пранцкявичюс (по предварительным данным, он является братом жены Усялиса).

Порталу 15min.lt об этом сообщил член Сантаришкской общины.

"Я живу рядом с больницей, вижу все происходящее - как людей на скорых везут в больницу, кладут в коридоре или даже на улице. А тут все равно человеку", – сказал член Сантаришкской общины.

Депутат Ремигиюс Жемайтайтис в фейсбуке представил список людей, которые были привиты по списку Ambulansas, хотя в компании не работают. Там есть и фамилия Пранцкявичюса. Этот человек общаться с журналистами не пожелал.

В пятницу вице-мэр Шилале Тадас Барткус в социальной сети распространил информацию о том, что от коронавируса могли привить главу ЗАО Ambulansas и членов его семьи.

Позже Минздрав Литвы сообщил, что проведут расследование.

В субботу связаться с Усялисом, у которого даже нет медицинского образования, не удалось. Порталу 15 min он сказал, что "не чувствует, что сделал что-то плохое и утверждал, что если надо, то привитые члены его семьи придут работать волонтерами".

"А что, мы не врачи? Ambulsansas - не врачи? Мы заказали, на выделили, мы поехали и сделали прививки. Работники, волонтеры, ведь у нас половина работников заболела короной", – сказал Усялис.

Президент Литвы Гитанас Науседа оценил эти действия как "позорный реликт советского наследия" и потребовал ответственности организаторов процесса вакцинации.