Скандал на "Празднике моря": шествие пытался возглавить мужчина в российской военной униформе

Участники шествия шли с ул. Й.Янониса через ул. Х.Манто, а на ул. Науёё Содо им ненадолго пришлось остановиться.

В самом центре города, рядом с гостиницей Amberton посреди дороги остановился мужчина в синей маскировочной униформе и в черной кожаной куртке. Полицейские попросили его освободить дорогу и сойти на тротуар. После долгой дискуссии мужчина подчинился, но потом снова выскочил на дорогу и пошел перед ехавшими впереди колонны полицейскими на мотоциклах.

Полицейские какое-то время ехали за ним, но потом оттеснили его к обочине. Тогда мужчина снял черную куртку. Полицейские заметили на униформе символы российской армии, один из символов – эмблема ГРУ черная летучая мышь. На левом рукаве была эмблема ВС РФ. Мужчина продемонстрировал рисунок на кожаной куртке - парусник с черными парусами.

Полицейские задержали мужчину.

На вопрос журналиста Delfi, почему он мешал шествию, тот на ломанном литовском ответил, что является комендантом Мемельского замка и должен возглавлять шествие.

Полиция вызвала подкрепление, и "коменданта" в наручниках увезли.

После этого шествие продолжило свой путь.

Напомним, что "Праздник моря" и мероприятия по случаю 770-летия Клайпеды будут длиться все выходные.