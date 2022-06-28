Скачок коронавируса в Литве: 616 новых случаев, смертей не зафиксировано

Впервые заразились 518 человек, повторно - 97, заразившихся в третий раз не было выявлено.
В больницах на лечении от COVID-19 находится 64 человека, лечащихся от коронавируса в реанимации нет.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос и составил 114,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней также выросла до 29,9%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
Хотя бы один раз коронавирусом заразились в стране более 1 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,9% жителей.
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