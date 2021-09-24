О ситуации в Вильнюсском регионе в пятницу рассказали гендиректор Сантаришкской клиники Феликсас Янкявичюс и заведующая детским инфекционным отделением Инга Ивашкявичене.

"К сожалению, хороших новостей у меня нет. Эпидемиологическая ситуация ухудшается не только в Вильнюсе, но и в Вильнюсском регионе. Сегодня все койки для ковидных больных заняты на 90% как в палатах, так и в реанимации. Ситуация стала напряженной", – сказал Янкявичюс.

Профессор заметил, что новые койки откроют в Вильнюсской клинической больнице, а места в реанимации появятся в Республиканской вильнюсской университетской больнице. До понедельника количество коек для ковидных больных увеличат в Друскининкайской больнице и в Молетской больнице.

"Вне всякого сомнения, эта ситуация коснется и плановых услуг. Как известно, нарасхват сейчас анестезиологи, их сейчас не хватает, поэтому придется ограничить плановые услуги. Мы стараемся сохранить максимум плановых операций, но что-то ограничить придется. У нас есть приоритетный список.

Во-первых, ограничим те услуги, которые можно отложить на три месяца, без угрозы для здоровья и жизни пациента или которые не приведут к осложнениям", – сказал Янкявичюс.

На просьбу уточнить, о каких операция идет речь, он сказал: "Это будут разные услуги, например, пластические операции, реконструкции, некоторые ортопедические операции, операции на глаза, уши – этот спектр можно отложить на какое-то время".

Решения принимаются уже сейчас, а ограничены операции будут со следующей недели.

Янкявичюс сказал, что ограничат также посещение пациентов.

На вопрос, какие пациенты попадают в клинику, Янкявичюс ответил: "Большая часть тех, кто попал в больницу и в реанимацию - непривитые. Привитых мало, всего около 20%, даже меньше. Привитые отличаются тем, что у них есть серьезные побочные болезни или же они бывают привиты только одной дозой. Некоторые заболели через несколько дней после второй прививки, поэтому у них не успел сформироваться иммунитет".

Врач сказал, что по сравнению с осенью 2020 года, пациенты стали моложе.

"[Сейчас] намного больше молодых пациентов. Если в прошлом году доминировали пациенты старше 70 лет, то сейчас есть представители почти всех возрастных групп. Конечно, больше тех, кому за 60, но есть 50-летние, 40-летние, 30-летние и несколько младше 30 лет", - сказал глава больницы.

Янкявичюс сказал, что отношение непривитых к вакцинации обычно меняется после того как они попадают в больницу: "Побывав в больнице, увидев, что твориться, вес, сколько я слышал, сожалеют, что не привились и планируют агитировать близких".

Профессор напомнил: единственный способ борьбы с пандемией – вакцинация.