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В минувшую субботу в лагере мигрантов в Рукле произошли беспорядки, во время которых из лагеря сбежал 21 мигрант. Сообщается, что полиция применяла слезоточивый газ.

Несмотря на то, что смерть ребенка (мальчик скончался 26 сентября) напрямую не связана с этими событиями, глава Бюро по правам человека Витаутас Валентинавичюс намерен инициировать расследование, чтобы ответить на все возникшие вопросы.

Депутаты поднимают вопрос, действительно ли Литва позаботилась о находящихся в Рукле мигрантах, в числе которых был скончавшийся больной мальчик и остается его больная раком мать.

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Валентинавичюс сказал Delfi, что намерен 28 сентября встретиться с контролером парламента Аугустинасом Нармонтасом и инициировать обращение в Генпрокуратуру.

"Я считаю, что важны все обстоятельства смерти ребенка, это надо расследовать", – сказал Delfi правозащитник.

Сами мигранты журналисту Delfi сказали, что беспорядки начались, когда охрана применила силу в отношении мигрантов, которые пытались бежать из лагеря. Якобы покинуть лагерь пыталась семья - женщину с детьми вернули, а мужчину арестовали. Мигранты требовали отпустить его, поэтому и начались беспорядки.

В результате задержали троих мужчин, применили слезоточивый газ и, возможно, электрошокеры Taser.

Один из связавшихся с Delfi мигрантов сказал, что пострадали 7 человек, в их числе – один ребенок. Полиция уверяет, что никто не пострадал, помощь врачей никому не потребовалась.

Полиция сначала отрицала факт применения слезоточивого газа и Taser“, однако на видео, сделанном мигрантами и переданном Delfi, видно, что это неправда. Видно, как мужчина распыляет газ в сторону мигрантов.

В воскресенье после обеда сотрудники правоохраны уже признали, что применялся и газ, однако применение Taser они отрицают.

В контексте этой ситуации очень странно прозвучала позиция главы Службы общественной безопасности Ричардаса Поцюса.

"Ничего не применяли. Там практически ничего не было", – сказал он Delfi в воскресенье днем. А вечером того же дня СМИ сообщили о бегстве из Руклы 21 мигранта. Непонятно также, кто задержал троих мужчин, полиция уверяет, что никого не задерживала. Поцюс вообще сказал, что беспорядков не было, просто собрались люди, покричали и все.

Член парламентского комитета по правам человека Витаутас Бакас считает, что к ситуации надо отнестись серьезно. Он напомнил, что несколько дней назад ООН сделала заявления о возможных нарушениях прав человека, связанных с мигрантами, в Литве, Латвии и Польше.

"Репутации страны наносят огромный ущерб", – сказал он.

Бакас был возмущен, что молчат о серьезных проблемах в сфере здравоохранения в лагере мигрантов. В минувшее воскресенье там скончался тяжело больной ребенок. И это был не единственный тяжелый больной в лагере.

Когда в Руклу приезжали депутаты, мигранты показали им еще одного ребенка, который находится в тяжелом положении. Ребенок парализован, он не ходит. Ребенку не предоставляется необходимая помощь. Если оценивать объективно - такой ребенок должен находиться в хосписе, а не в центре мигрантов.

Депутат Моника Ошмянскене общалась с родителями больного ребенка. Она сказала, что от них услышала еще одну печальную весть – мать больного ребенка болеет раком, но не получает необходимое лечение.

"Мне показалось, что вся система создана так, что появляется место для коррупции и человеческого фактора. Например, при решении, кому полагается жить в улучшенных условиях, а кому - нет. Я видела маленьких, малолетних детей в синих модульных домах, и здоровых взрослых людей в общежитии. Возникает вопрос, почему?", – сказала Ошмянскене.

Она считает, что недостаточно предоставлять мигрантам медицинскую помощь, оговоренную в международных документах - по законам, это только скорая помощь. Депутат считает, что надо продемонстрировать элементарную человечность.

Советник министра социальной защиты и труда Томас Каваляускас сказал, что нелегалам предоставляют скорую помощь. По его словам, предоставлять иные услуги не позволяет их юридический статус, но все, что полагается по конвенции - гарантируется.

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