Ситуация в престижном районе столицы озадачила даже чиновников: элиту ждут плохие новости

Delfi первый раз писал о ситуации в Валакампяй в 2017 году, однако с тех пор государственные учреждения не сделали ничего, чтобы общество могло пользоваться государственной землей беспрепятственно.

"На огороженном участке государственной земли есть мощеные дорожки, сторожка, терраса и др. постройки, которыми пользуются частные лица, поэтому нарушены права государства на использование земли по назначению. Государственная земля - имущество, которое принадлежит всем жителям", - сказано в сообщении прокуратуры.

Прокуратура провела расследование и выяснила, что металлический забор с фундаментом, стоящий вдоль четырех участков земли на ул. Мяшкерётою, стоит на государственной земле. В одной части забора установлены автоматические ворота, рядом - сторожка.

Прокурор Генпрокуратуры, защищая общественный интерес, обратился в Вильнюсский участковый суд с иском, в котором просит вернуть государственную землю в Вильнюсе , в районе Валакампяй.

Кому принадлежат участки, захватившие часть государственной земли?

Согласно карте Regia.lt, сторожка стоит ближе всего к зданию номер 5 на ул. Мяшкерётою. По данным Центра реестра, этот участок принадлежит Эгле Касявичене и Тадасу Аугустаускасу. Последний является предпринимателем, главой 4 компаний, акционером двух из них. Касявичене руководит двумя семейными компаниями.

К владельцам этого участка Delfi обращался в мае. Аугустаускас ответил, что купил дом и забор с воротами тогда уже был на участке. Он указал, что государственные учреждения должны следить за тем, что происходит на государственной земле. Аугустаускас считает, что если по документам забор им не принадлежит, то они и не должны его сносить.

Соседний участок (ул. Мяшкерётою, 5A) принадлежит Арвидасу Ракаускасу и Эдите Ракаускене. Ракаускас - владелец и акционер одной компании, Ракаускене - посол острова культуры, Неринги. В мае Ракаускене сказала Delfi, что они купили участок недавно, забор там уже стоял.