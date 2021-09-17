Ситуация в Литве ухудшается, депутат предлагает вернуть обязательное ношение масок для всех

Потребуется ли введение более жестких мер для обуздания болезни, по словам Матуласа, будет зависеть от того, насколько быстро будут заполняться больницы и каким будет показатель смертности.

"Лично я боюсь не столько роста числа заболевших, поскольку привитые или не болеют или болеют, но легкой формой заболевания, сколько растущего числа больных в больницах", – сказал в передаче на Info TV Матулас.

По его оценке, если ситуация будет ухудшаться, в первую очередь, надо ввести обязательное ношение масок везде, неважно, привит человек или нет.

"Мы видим, что привитые могут быть носителями, могут заразит непривитых, они еще опаснее. Надо думать о том, чтобы вернуть маски", – сказал депутат.

По его словам, надо подумать и об ограничении проведения некоторых мероприятий.

"Ведь именно праздники в деревнях, городках, городах, которые массово проводили летом, по которым люди соскучились, (…) сейчас с улицы переносят в помещения. Лично я в минувшие выходные посетил четыре мероприятия. Из-за дождя их уже проводят в залах, это большой риск. (…) Может быть, надо извиниться перед людьми, и сказать, что "для того, чтобы защитить вас, мы ограничим проведение мероприятий или введем дополнительные требования", – заметил Матулас.

По мнению депутата, если ситуация будет ухудшаться, "надо просить людей (не пугать), чтобы они поняли - все это делают для их защиты".

"Основной способ повышения иммунитета общества - это вакцинация", – заметил Матулас.

Сейчас думают о создании мобильных команд, которые могли бы выезжать на дом к людям и делать им прививки.

"Так уж сложилось, что в деревнях живет немало одиноких пожилых людей. Когда с ними общаешься, некоторые говорят, что "они ничего не знают", – рассказал депутат.

О возможном ужесточении мер и даже введении карантина уже говорила и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Напомним, что с 13 сентября в Литве действует так называемый "карантин для непривитых".