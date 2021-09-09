В черную зону попал Утенский район. За 7 сней доля положительных тестов на ковид там составляет 10,4%, а уровень заболеваемости за 14 дней на 100 000 жителей - 445.
Хуже всего дела обстоят в Ретавасе – на 100 000 жителей – 961 случай, доля положительных тестов составляет 21,2%.
В черной зоне остается и Клайпеда. Там на 100 000 приходится 791 случай, а доля положительных тестов - 8,8%.
В Шилутском районе на 100 000 жителей приходится 568 случаев, а доля положительных тестов составляет 14,2%.
В Паланге на 100 000 жителей приходится 560 случаев, а доля положительных тестов составляет 7,5%.
В муниципалитете Кретингского района на 100 000 жителей приходится 536 случаев, а доля положительных тестов составляет 7,4%.
В муниципалитете Скуодасского района заболеваемость составляет 549 случаев, доля положительных тестов - 7,8%.
В Плунгеском районе на 100 000 жителей приходится 754 случая, доля положительных тестов – 12,3%.
В муниципалитете Тельшяйского района на 100 000 жителей приходится 707 случаев, доля положительных тестов – 10,9%.
Муниципалитет Йонишкского района - заболеваемость 610 случаев, доля положительных тестов – 12,3%.
В черной зоне и Алитусский район - заболеваемость 252, а доля положительных тестов - 11,6%.
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