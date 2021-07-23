Ситуация в Литве быстро ухудшается: страна перешла в желтую зону В2

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Эпидемиологическая ситуация в Литве быстро ухудшается. По данным Департамента статистики, Литва перешла в новую зону COVID-19 – желтую B2.
Vilnius, karantinas,pandemija,žmogus, žmonės,
Vilnius, karantinas,pandemija,žmogus, žmonės,
© DELFI / Andrius Ufartas

Это произошло потому что число новых случаев коронавируса в Литве за последние 14 дней составило 51,6 на 100 000 жителей. Доля положительных случаев составляет – 1,8%, а вчера было 1,5%.

За минувшие сутки установлены 233 новых случая коронавируса.

Когда количество новых случаев коронавируса превысит 100 на 100 000 жителей за 14 дней, Литва перейдет в красную зону C1, а 150 – C2, 200 – красную зону C3.

Если количество новых случаев в течение 14 дней на 100 000 жителей превысит 500, Литва перейдет в черную зону COVID-19.

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