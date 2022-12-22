Ситуация в литовских больницах катастрофическая, в Вильнюсе, возможно, отменят плановые операции

В Паневежском районе некоторые водители вчера не могли добраться до дома, а сегодня не могли ехать на работу. Из-за катастрофического состояния дорог страдают старосты, а компании, отвечающие за районные дороги, заявляют, что их вины нет.
Жительница Паневежского района Маргарита не поехала на работу, потому что боялась.
"Риск большой, долго ждать свечки с венком не придется", – сказала она LNK.
Во время ледяного дождя по дороге домой она скользила всю ночь.
"Промучилась два часа, машину заносило к обрыву, вызвала техпомощь, но и этой машине было нелегко", – рассказала женщина.
Дорога в сторону деревни Шяшкай отличается интенсивным движением. Это пригород, люди ездят в школы и на работу.
"Вот здесь на повороте мою машину стало заносить на встречную полосу. Только низкая скорость, хорошая резина помогли остановить машину на середине дороги", – сказал мужчина.
"И детей возят, школьный автобус скользит, едет на скорости 10 км/ч, Боится встречи с другими машинами", – сказал LNK староста Паистриса Виргиниюс Шляжас.
Другой собеседник LNK заметил, что на этой дороге ряд машин съехал с дороги.
Женщина рассказала, что несчастья здесь фиксировались и раньше.
"В один год я специально считала, сколько машин съехало с дороги - насчитала 38", – сказала она.
За безопасность на этой дороге отвечает компания Panevėžio melioracija. Староста сказал, что о гололеде сообщалось заранее.
"Я обращался в компанию, говорил, что 20 декабря рано утром нужно посыпать дорогу, чтобы люди смогли выехать на работу. После обеда посыпались звонки, люди жаловались, что дорога скользкая", – сказал староста.
Водители, конечно, не будут звонить директору компании, но обрывают телефоны в старостве.
"Нам в компании ответили, что у них много работы", – рассказал староста.
Поскольку с компанией договориться не удалось, староста стал раздавать телефон директора компании водителям, но и это ничем не закончилось.
"Директор компании просто бросил трубку", – сказала одна жительница Паневежского района.
Журналистам LNK удалось дозвониться директору. "Везде условия сложные, в Паистрисе дороги чистим и посыпаем", – сказал он.
В литовских больницах полно пациентов, получивших травмы из-за скользких тротуаров.
Представитель Лаздинайской больницы в Вильнюсе сказал LNK, что с самого утра к ним приезжает много людей.
"Некоторые из них получили травмы еще во вторник, другие - в среду", – сказал заведующий приемным отделением Паулюс Уксас.
Отделения переполнены, большая часть пациентов - пожилые люди.
"Не хватает и коек, заняты операционные", – сказал Уксас.
Республиканская университетская вильнюсская больница предупреждает, что, если ситуация не изменится, придется останавливать плановые операции.
"Если состояние дорог и число несчастных случаев не изменятся, будет расти, останется таким интенсивным, как сейчас, тогда придется ограничить несрочные плановые операции, а все внимание переключить на срочные операции", – сказал врач.
Плановые операции могут отсрочить на несколько недель.
Из-за большой нагрузки произошли сбои и в электронной системе регистрации пациентов.
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