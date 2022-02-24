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Бывший глава администрации президента Украины и советник премьер-министра, экономист Адомас Аудицкас сказал, что ситуация в Киеве ухудшается быстрее, чем предполагалось. Из города уезжает много людей, на АЗС, по его словам, ограничена возможность покупки горючего, людям не хватает информации, закрылись магазины, в банкоматах нельзя получить деньги.
Kijevas
Kijevas
© Scanpix

Аудицкас сам покидает город. Он рассказал Delfi, как обстоят там дела.

"Я весь день был в центре Киева, но ситуация сильно ухудшилась, я уехал оттуда 40 минут назад, повсюду большие заторы, поэтому далеко не уехал", – сказал он.

По словам Аудицкаса, с 22 ч. в столице Украины начнет действовать комендантский час.

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"Поэтому я и хотел уехать сейчас, потом это будет сложнее сделать. Людям не хватает информации, в СМИ информации мало, о том, что им делать, если они уезжают, к какому пограничному пункту ехать – такой информации почти нет. Машин очень много, трудно выехать", – сказал собеседник.

По его словам, очереди стоят и около заправок. "Горючее ограничивают - дают по 20 л на автомобиль, но паники нет. Мне нравится, что люди следуют правилам, никто не едет на красный свет, никто не едет по встречной полосе – все понимают, что мы все в той же ситуации и никто не пытается получить какие-то другие условия", – сказал Аудицкас.

Он рассказал, что люди прячутся и в метро, и в подвалы, ищут другие места.

"Сейчас произошло что-то странное: остановился поезд и поехал назад. Я не понимаю. У переезда мы стоим 20 минут, но едем. В Киеве много людей: одни делают одно, другие - другое. У кого есть машины - уезжают, остальные ищут безопасное место на ночь", – признал Аудицкас.

"Люди надеялись, что вражескую армию остановят, но, похоже, ситуация прогрессирует быстрее, чем надеялись. Поэтому люди покидают город", – сказал он. По его словам, неконтролируемой паники нет, но большое беспокойство ощущается.

"Я не вижу политических заявлений. Людям больше всего не хватает ясных инструкций, что делать, какие есть варианты", – сказал Аудицкас.

"После обеда стали закрываться магазины, банки тоже не работают. Я говорил с людьми, ни не смогли снять деньги в банкоматах", – заметил он.

Аудицкас намерен на автомобиле добраться до Литвы.

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