Часть каунасцев, которые ждали вторую прививку, получили напоминание о ревакцинации, но, придя в указанное время, обнаружила, что дверь на запоре.

"Собралось немало получивших сообщения жителей. Мы ждали, нам никто не открывал. Потом вышла девушка и сказала, что сегодня нас прививать не будут. Сообщите об этом, такого не должно быть, людям испортили все выходные", – написал в редакцию каунасец.

Портал обратился за комментарием в Каунасскую поликлинику, когда получим комментарий, статья будет дополнена.