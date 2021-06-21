Часть каунасцев, которые ждали вторую прививку, получили напоминание о ревакцинации, но, придя в указанное время, обнаружила, что дверь на запоре.
"Собралось немало получивших сообщения жителей. Мы ждали, нам никто не открывал. Потом вышла девушка и сказала, что сегодня нас прививать не будут. Сообщите об этом, такого не должно быть, людям испортили все выходные", – написал в редакцию каунасец.
Портал обратился за комментарием в Каунасскую поликлинику, когда получим комментарий, статья будет дополнена.
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