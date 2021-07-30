Новые требования коснутся приезжих из Австрии, Эстонии, Исландии, Норвегии и острова Тасос. Приезжим придется сдать тест перед прибытием в Литву о в самой Литве (эти страны вошли в желтую зону). Приезжим из Лихтенштейна надо получить отрицательный тест на ковид до приезда в Литву
С понедельника обязательную анкету не придется заполнять людям, приезжающим в Литву на круизных судах, если их экипаж представит НЦОЗ декларацию в соответствии с Международными правилами здравоохранения и правилами медицинско-карантинного контроля НЦОЗ.
Список пораженных стран в Литве обновляется каждую пятницу, а вступает в силу с понедельника. Согласно картам Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, все страны разделяются на красную, желтую, зеленую и серую зоны. В последнюю входят третьи страны, не передающие данные в ЕЦПКЗ.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Калькулятор: как изменятся пенсии в Литве после внедрения вызвавшей ажиотаж реформы (52)
Одинаковая базовая пенсия для всех – уже со...
Ситуация в Европе накаляется: в Литве придется изолироваться вернувшимся из Италии и Франции (24)
В списке пораженных стран оказались Италия и Франция ,...
Сравнение цен на двух курортах: неделя в Турции стоит дешевле двух дней в Паланге (30)
Отдых для двоих в 5-звездочной гостинице в Анталье (...
На полигоне в Руднинкай планируется поселить 800 нелегальных мигрантов СМИ сообщают о доставке на полигон водяных пушек (13)
В Литве усугубляется кризис мигрантов. Портал 15min.lt...
"А ты привился?": Вильнюсский муниципалитет спрашивает у горожан утром и вечером (87)
Вильнюсцы в четверг в конце рабочего дня заметили в...