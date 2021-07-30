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В списке пораженных стран оказались Италия и Франция, поэтому с понедельника, 2 августа, приехавшим из этих стран непривитым людям придется изолироваться и сдавать тест.
Ситуация в Европе накаляется: в Литве придется изолироваться вернувшимся из Италии и Франции
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Новые требования коснутся приезжих из Австрии, Эстонии, Исландии, Норвегии и острова Тасос. Приезжим придется сдать тест перед прибытием в Литву о в самой Литве (эти страны вошли в желтую зону). Приезжим из Лихтенштейна надо получить отрицательный тест на ковид до приезда в Литву

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С понедельника обязательную анкету не придется заполнять людям, приезжающим в Литву на круизных судах, если их экипаж представит НЦОЗ декларацию в соответствии с Международными правилами здравоохранения и правилами медицинско-карантинного контроля НЦОЗ.

Список пораженных стран в Литве обновляется каждую пятницу, а вступает в силу с понедельника. Согласно картам Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, все страны разделяются на красную, желтую, зеленую и серую зоны. В последнюю входят третьи страны, не передающие данные в ЕЦПКЗ.

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