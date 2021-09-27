В черную зону входят Шальчининкский район, Тракайский район, Алитусский район, Алитус, Вильнюс, Мариямполе, Каунас, Молетский район, Укмергский район, Биржайский район, Шяуляй, Радвилишкский район, Шакяйский район, Юрбаркский район, Пагегяй, Таурагский район, Шилутский район, Шилальский район, Клайпеда и Клайпедский район, Ретавас, Тельшяйский район, Плунгеский район, Паланга, Кретинга, Скуодасский район, Мажейкяйский район, Акмянский район, Скуодасский район.

Самая сложная ситуация сейчас в Тельшяйским районе – 1640 случаев на 100 000 жителей за 14 дней. В Ретавасе этот показатель - 1462, в Йонишкском районе – 1366, в Клайпеде - 1262, в Паланге - 1138, в Скуодасском районе – 1110, в Шилутском районе – 1035.