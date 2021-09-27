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Эпидемиологическая ситуация в Литве по-прежнему ухудшается, по последним данным, за 14 дней на 100 000 жителей Литвы приходится 622 случая заболевания, положительная доля составляет 6,8%. В Литве уже насчитывается почти 30 "черных" муниципалитетов.
Rugsėjo 27 dienos sergamumo skaičiai.
Rugsėjo 27 dienos sergamumo skaičiai.
© Statistikos departamento nuotr.

В черную зону входят Шальчининкский район, Тракайский район, Алитусский район, Алитус, Вильнюс, Мариямполе, Каунас, Молетский район, Укмергский район, Биржайский район, Шяуляй, Радвилишкский район, Шакяйский район, Юрбаркский район, Пагегяй, Таурагский район, Шилутский район, Шилальский район, Клайпеда и Клайпедский район, Ретавас, Тельшяйский район, Плунгеский район, Паланга, Кретинга, Скуодасский район, Мажейкяйский район, Акмянский район, Скуодасский район.

Самая сложная ситуация сейчас в Тельшяйским районе – 1640 случаев на 100 000 жителей за 14 дней. В Ретавасе этот показатель - 1462, в Йонишкском районе – 1366, в Клайпеде - 1262, в Паланге - 1138, в Скуодасском районе – 1110, в Шилутском районе – 1035.

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