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Врачи бьют в набат: количество коек для ковидных больных сильно сокращается. В Вильнюсе не осталось мест даже в реанимации.
Santaros klinikų Anesteziologijos intensyvios terapijos ir skausmo gydymo centras. Sutrumpintai jis vadinamas tiesiog pirmuoju reanimacijos skyriumi.
Santaros klinikų Anesteziologijos intensyvios terapijos ir skausmo gydymo centras. Sutrumpintai jis vadinamas tiesiog pirmuoju reanimacijos skyriumi.
© Vidmantas Balkūnas

Врачи Сантаришкской клиники говорят, что у них в реанимации на освободившиеся места сразу же переводят новых больных.

"За вчерашние сутки в обе реанимации положили 5 новых пациентов, может и больше – я боюсь ошибиться. Все кровати быстро были заполнены, еще до полуночи", – сказала Delfi врач-реаниматолог Смильте Колевинскайте.

Похожая ситуация наблюдается и в других крупных городах Литвы. В Клайпеде в реанимации находятся 22 пациента (а коек всего 20), в Каунасе - 23 пациента.

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"Пациентов стало больше. Больше пациентов лежат на койках с кислородом. Две недели поток был стабильным. В сутки было по 19–20 пациентов, а сейчас их количество выросло до 30", – сказал глава Каунасского региона по управлению ковид врач Вайдотас Гурскис.

"Пока у нас в регионе предоставляют все услуги, однако они несколько ограничены. И плановые операции на день, неделю-две откладывают", – сказал гавврач Клайпедской университетской больницы Винсас Янушонис.

Врачи отмечают, что в реанимации оказываются все более молодые пациенты. В Вильнюсе в реанимации лежат и тридцатилетние люди, в Клайпеде самому молодому пациенту 40 лет.

В Каунасской клинике в реанимации находится месячный младенец, "На самом деле тенденция такова, что пациенты стали моложе", – заметил врач.

Гирскис отметил, что у них большинство пациентов старше 60 лет: "Средний возраст 63 года. Да, бывают и моложе, но это не основная группа пациентов".

Большая часть пациентов не привиты от ковид.

Врачи не скрывают, что после лечения кислородными масками мнение пациентов о вакцинации меняется.

"Они умоляют, просят их спасти, сожалеют, что не привились. Из всех пациентов, которые у нас были непривиты, не было ни одного, кто сказал бы, что не прививался бы и после такого опыта. Большинство сожалеет о том, что не привились", – сказала Delfi Колевинскайте.

Однако Гурскис заметил: "Есть люди, чье позиция не меняется, но большинство все же сожалеет, что не привились".

Между тем темпы вакцинации в Литве по-прежнему снижаются. Однако Вильнюсский муниципалитет решил все же арендовать центр вакцинации в Litexpo как минимум до конца года.

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