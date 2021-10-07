Врачи Сантаришкской клиники говорят, что у них в реанимации на освободившиеся места сразу же переводят новых больных.

"За вчерашние сутки в обе реанимации положили 5 новых пациентов, может и больше – я боюсь ошибиться. Все кровати быстро были заполнены, еще до полуночи", – сказала Delfi врач-реаниматолог Смильте Колевинскайте.

Похожая ситуация наблюдается и в других крупных городах Литвы. В Клайпеде в реанимации находятся 22 пациента (а коек всего 20), в Каунасе - 23 пациента.

"Пациентов стало больше. Больше пациентов лежат на койках с кислородом. Две недели поток был стабильным. В сутки было по 19–20 пациентов, а сейчас их количество выросло до 30", – сказал глава Каунасского региона по управлению ковид врач Вайдотас Гурскис.

"Пока у нас в регионе предоставляют все услуги, однако они несколько ограничены. И плановые операции на день, неделю-две откладывают", – сказал гавврач Клайпедской университетской больницы Винсас Янушонис.

Врачи отмечают, что в реанимации оказываются все более молодые пациенты. В Вильнюсе в реанимации лежат и тридцатилетние люди, в Клайпеде самому молодому пациенту 40 лет.

В Каунасской клинике в реанимации находится месячный младенец, "На самом деле тенденция такова, что пациенты стали моложе", – заметил врач.

Гирскис отметил, что у них большинство пациентов старше 60 лет: "Средний возраст 63 года. Да, бывают и моложе, но это не основная группа пациентов".

Большая часть пациентов не привиты от ковид.

Врачи не скрывают, что после лечения кислородными масками мнение пациентов о вакцинации меняется.

"Они умоляют, просят их спасти, сожалеют, что не привились. Из всех пациентов, которые у нас были непривиты, не было ни одного, кто сказал бы, что не прививался бы и после такого опыта. Большинство сожалеет о том, что не привились", – сказала Delfi Колевинскайте.

Однако Гурскис заметил: "Есть люди, чье позиция не меняется, но большинство все же сожалеет, что не привились".

Между тем темпы вакцинации в Литве по-прежнему снижаются. Однако Вильнюсский муниципалитет решил все же арендовать центр вакцинации в Litexpo как минимум до конца года.