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Эпидемиологическая ситуация в Литве по-прежнему ухудшается. В понедельник утром Департамент статистики сообщил, что вся Литва находится в шаге от черной зоны. По последним данным, на 100 000 жителей за последние 14 дней приходится 490,4 случаев заболевания, если этот показатель превысит 500, Литва окажется в черной зоне COVID–19. Положительная доля тестов на ковид составляет 6%.
Rugsėjo 20 dienos sergamumo rodiklis.
Rugsėjo 20 dienos sergamumo rodiklis.
© Statistikos departamento nuotr.

На прошлой неделе в Литве еще оставались два желтых муниципалитета. Сегодня их уже нет.

Delfi напоминает, что в черную зону входят муниципалитеты, в которых показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет больше 500 случаев, а количество положительных тестов за 7 превышает 10%

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Сейчас в Литве 19 "черных" муниципалитетов:

Варенский район - 409 случаев и 11,2%.
Алитус - 707 и 8%.
Калвария - 332 и 10,9%.
Игналинский район - 410 и 12,1%.
Утенский район - 515 и 7,4%.
Биржайский район - 507 и 9,6%.
Йонишкский район - 914 и 12%.
Шяуляй - 547 и 4,1%.
Акмянский район - 653 и 12,7%.
Тельшяйский район - 1337 и 12,9%.
Юрбаркский район - 652 и 14,2%.
Ретавас - 1714 и 18%.
Плунгеский район - 907 и 9,6%.
Скуодасский район - 792 и 9,9%.
Кретингский район - 616 и 6,7%.
Клайпедский район - 723 и 11,4%.
Шилутский район - 1008 и 13,5%.
Клайпеда - 1093 и 8,9%.
Паланга - 1017 и 10,5%.

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