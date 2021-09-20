На прошлой неделе в Литве еще оставались два желтых муниципалитета. Сегодня их уже нет.

Delfi напоминает, что в черную зону входят муниципалитеты, в которых показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет больше 500 случаев, а количество положительных тестов за 7 превышает 10%

Сейчас в Литве 19 "черных" муниципалитетов:

Варенский район - 409 случаев и 11,2%.

Алитус - 707 и 8%.

Калвария - 332 и 10,9%.

Игналинский район - 410 и 12,1%.

Утенский район - 515 и 7,4%.

Биржайский район - 507 и 9,6%.

Йонишкский район - 914 и 12%.

Шяуляй - 547 и 4,1%.

Акмянский район - 653 и 12,7%.

Тельшяйский район - 1337 и 12,9%.

Юрбаркский район - 652 и 14,2%.

Ретавас - 1714 и 18%.

Плунгеский район - 907 и 9,6%.

Скуодасский район - 792 и 9,9%.

Кретингский район - 616 и 6,7%.

Клайпедский район - 723 и 11,4%.

Шилутский район - 1008 и 13,5%.

Клайпеда - 1093 и 8,9%.

Паланга - 1017 и 10,5%.