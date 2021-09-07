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Количество "черных" муниципалитетов в Литве достигло двузначного числа. По данным Департамента статистики, в черную зону перешли Алитусский и Йонишкский районы, а также Паланга.
Rugsėjo 7 dienos sergamumo rodikliai Lietuvoje.
Rugsėjo 7 dienos sergamumo rodikliai Lietuvoje.
© Statistikos departamento nuotr.

Алитусский район попал в черную зону из-за большого числа положительных тестов - 10,3%, а показатель заболеваемости на 100 000 жителей за 14 дней в этом районе составляет 224 случая.

В Йонишкском районе показатель заболеваемости на 100 000 жителей за 14 дней составляет 580 случаев, доля положительных тестов - 11,6%.

В Паланге на 100 000 жителей приходится 517 случаев, доля положительных тестов – 6,2%.

В черной зоне остается Клайпеда - соответственно 748 случаев и 8%, Кретингский район 512 и 7,4%, Скуодасский район - 517 и 7,5%.

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В черной зоне и Плунгеский район - 689 случаев на 100 000 жителей и доля положительных тестов – 12%.

Тельшяйский район также не выходит из черной зоны - 601 случай и 8,2%.

Там же остается Ретавас - 697 случаев и 16,8%.

В черной зоне и Бирштонас - 396 случаев и 13%.

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