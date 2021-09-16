"Я бы очень хотела предвидеть, что ждет в будущем, но могу только пытаться делать прогноз: очевидно, что с открытием школ, число новых случаев растет, ученики ходят в школы. Мы видите, что вирус распространяется через школы, классы изолируются. Как это скажется на больницах, увидим в будущем. Я не исключаю, что потребуются дополнительные решения, но хотела бы этого избежать", – сказал Шимоните.

По ее словам, количество больных вызывает озабоченность.

"Заполняемость больниц вызывает озабоченность. Я уже говорю об этом второй месяц. Это началось в середине июля, правительство об этом говорило, что одно дело - просто распространение болезни без госпитализации пациентов. Но когда в больницы станет попадать много людей, произойдет следующее: будет расти смертность, поэтому решение не прививаться - это самое плохое. что могло быть", – сказала Шимоните.

Второй момент, который вызывает беспокойство: "Ограничение доступа услуг здравоохранения, об этом уже слышим, особенно в регионах с высоким уровнем заболеваемости. Это Клайпедский и Шяуляйский регионы. (…) Это значит, что врачам нужно больше ресурсов выделять для борьбы с ковидом, а страдают люди с другими заболеваниями", – сказала премьер.

Она сказала, что ограничения с 13 сентября - это по сути карантин для непривитых.