"За последнюю неделю ситуация значительно ухудшилась (…). (...) Если иметь в виду, что дети отучились только одну полную неделю, то, вероятно рост увеличится (в прошлом году это фиксировалось позже", – сказал эксперт.
Аналитик отметил, что в Литве уже фиксируют четырехзначные данные о больных, в больницы ежедневно попадают почти по 100 человек. Рост числа случаев составил 20%.
"По количеству новых случаев мы - как в начале ноября 2020 года. Если иметь в виду, что рано или поздно включится экспоненциальный рост, ситуация очень плохая", – заметил специалист.
По его словам, нынешняя ситуация - пандемия среди непривитых.
"Поскольку это пандемия непривитых, они будут госпитализированы и будут серьезно болеть, они больше времени проведут в больницах. Поэтому ситуация уже сейчас плохая", – сказал Землис-Балявичюс.
Беспокойство вызывает и большое число молодых людей, которые болеют ковидом. Он напомним, что в сентябре скончались 4 человека младше 40 лет. "Кажется, все они не были привиты", - сказал специалист.
По его словам, согласно данным Департамента статистики, в Литве не привит миллион жителей, в их числе 0,5 млн. детей от 0 до 15 лет, их не прививают. Остаются 0,5 млн., почти всех их можно привить.
"Если взять рост 20% на 10 недель вперед, то заболеют 120 000 человек. Значит, больные непривитые заполнят больницы. Это значит, что огонь эпидемии будет гореть 10 недель", – заметил эксперт, отметив, что темпы вакцинации в Литве очень замедлились.
"Сейчас прививают 1% в неделю, это очень мало. Надо понимать, что при имеющемся росте (…) мы на пути к ухудшению, которое фиксировалось в декабре", - сказал он, напомнив, что правительству придется предпринимать меры для изменения положения.
"Надо вернуть людей на удаленную работу, (…) ведь мы видим заторы в крупных городах – люди вернулись в офисы, это нехорошо. Если можно работать удаленно, лучше не рисковать", – заметил ученый.
Он сказал, что пора говорить людям: "Не будем прививаться, нас ждет карантин, тогда будем страдать все".
"Тут уже речь не идет о свободе выбора человека, когда все больницы заняты ковидными пациентами, что думать о врачах? Врачи второй год работают в условиях кризиса, – сколько они еще протянут? (…) Если мы не объявляем карантин, живем за счет врачей. Сколько еще от них можно требовать?", – вопрошал Землис-Балявичюс.
"Сейчас надо тестироваться и прививаться. Надо готовиться ко всему, и если будет ясный сигнал, чтобы мы могли сказать, что привитые меньше разносят вирус. Это была бы коммуникационная стратегия в оправдание "паспорта возможностей". Это позволяет быстрее изолировать, чтобы ничего не разносили", – сказал ученый.
По его словам, в данных условиях надо быстрее вводить удаленную работу.
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