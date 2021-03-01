Ситуация с коронавирусом снова вызывает беспокойство: встает вопрос закрытия границ

"Нынешняя ситуация не позволяет считать, что после того как отменят ограничения, жизнь станет безопасной", – сказал он.

Что касается контекста, специалист признал, что его не удивляет, что о ситуации информацию стал предоставлять Департамент статистики, поскольку это деполитизированное учреждение.

Градяцкас заметил, что у Департамента статистики есть неплохая платформа "управления данными", но тут важен и вопрос интерпретации имеющихся данных.

Специалист сказал, что у него беспокойство вызывает количество положительных тестов на фоне всех проверяющихся.

"Премьер сказала, что "мы расширяем масштабы профилактических исследований". (…) Когда проверяешь профилактически (если ситуация улучшается), то "чистых" образцов должно быть больше положительных. А тут тенденция обратная, их число растет. Значит болезнь распространяется шире", – сказал Градяцкас.

Он не согласен с Ингридой Шимоните, которая сказала, что количество больных не меняется.

"Это не туберкулез и не ВИЧ, с коронавирусом все иначе. (...) Возможно тут причина не в масках, не в открытии салонов красоты или еще чего-то, я не могу назвать причину. Ученые больше смотрят назад, а не вперед", – сказал Градяцкас.

Он сказал, что его беспокоит также международный контекст, поэтому важен вопрос тестирования.

"Мы не видели скачка новых случаев, поскольку масштабы тестирования снизились. Сейчас опять наблюдается небольшой рост, поскольку появились обязательства и рекомендации. Мне хотелось бы, чтобы рекомендации выполняли хотя бы на 50%. Я имею в виду не только простых граждан, но и бизнес, работодателей", – сказал Градяцкас.

Он не считает, что вакцинация в данном случае окажет большую пользу.

"И не потому, что нужно больше вакцины. У нас есть сомнения относительно одной вакцины, мы сомневаемся в других вакцинах. У нас есть отдельные случаи, когда после вакцинации тест дает положительный результат. Это может привести к снижению доверия людей", – сказал врач, который считает важным моментом сознательность людей.

"Сейчас единственный реальный путь снижения уровня заболеваемости - вакцинация. Другого сценария нет. Сценарий приобретенного иммунитета рухнул. Скандинавские страны попробовали и отказались от такой идеи. Такие страны как Новая Зеландия ввели строгую политику иммиграции, жесткий контроль на границах, закрывала города из-за нескольких случаев", – сказал эпидемиолог.

Градяцкас не исключил, что перед началом теплого сезона другие страны последуют примеру Германии и из-за штаммов закроют границы. Он считает, что этот вопрос должны решать на уровне Совета ЕС, поскольку тут важно единство.